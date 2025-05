Anthony Albanese lenyűgöző győzelmet aratott a szövetségi választásokon, ő lett az első miniszterelnök John Howard 2004-es elnöksége óta, aki második ciklusát is elnyerte – írta a The Guardian. A kormányfői tisztséget 2022. május 23. óta Anthony Albanese tölti be.

A kormányzó balközép Munkáspárt – élén Anthony Albanese miniszterelnökkel – második ciklusra készül, míg a Peter Dutton vezette Liberális-Nemzeti koalíció a kormányra való visszatérésre törekszik, miután 1996 és 2007, majd 2013 és 2022 között is hatalmon volt.

A szavazáson több mint 18 millió, 18 év feletti ausztrál állampolgár vehetett részt, szombaton európai idő szerint délig.

A legutóbbi, 2022. május 21-én megtartott parlamenti választásokon a Munkáspárt győzelme kilenc évi konzervatív kormányzásnak vetett véget, mivel abszolút többséget, 77 mandátumot szerzett a 151 tagú képviselőházban.

A 2025. május 3-i parlamenti választásokon a képviselőház tagjai mellett a 76 fős szenátus 40 tagját is újraválasztották.