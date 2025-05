A Docomomo US amerikai modernista építészet megőrzésével foglalkozó szervezet élesen bírálta Donald Trump elnök 2025. január 20-án kiadott rendeletét, amely a „Beautiful Federal Civic Architecture” (Gyönyörű Szövetségi Hivatali Épületek) címet viseli.

A rendelet előírja, hogy az új szövetségi középületeknek „szépnek” kell lenniük, és előnyben kell részesíteniük a klasszikus vagy hagyományos építészeti stílusokat, különösen Washington D.C.-ben, írja a tervlap.hu.

A szervezet nyílt levélben fejezte ki aggodalmát a rendelet kapcsán, mivel az szerintük ideológiai korlátozásokat vezet be az építészeti tervezésben, és figyelmen kívül hagyja a modernista építészet értékeit.

A szervezet hangsúlyozta, hogy a szépség fogalma szubjektív, és a közösségeknek és tervezőknek közösen kell meghatározniuk, mit tartanak esztétikusnak. Az Egyesült Államok számos jelentős középületet köszönhet a modernista építészetnek, például a chicagói Federal Center-t és a washingtoni HUD székházat.

Külön kiemelték a Robert C. Weaver Department of Housing and Urban Development (HUD) épületét, amelyet 1968-ban adtak át Washington D.C.-ben. Az épületet a modernista építészet egyik példájaként említik, amelyet a rendelet értelmében ma már nem építenének meg. A szervezet szerint az ilyen épületek megőrzése és fenntartása fontosabb lenne, mint új, klasszikus stílusú épületek építése.

Az elmúlt napokban figyelmünk nagy részét az olyan, állami tulajdonban lévő épületek értékesítésére irányuló javaslatok kötötték le, mint a Robert C. Weaver Szövetségi Épület. Az épületet a pécsi születésű Breuer Marcell tervezte, és 1968-as megnyitása óta az Egyesült Államok Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztériumának (HUD) székhelye.

A Weaver épület Washington D.C. egyik legjelentősebb modern épülete, és továbbra is egyetértünk Johnson elnökkel, aki a megnyitáskor „merésznek és gyönyörűnek” nevezte. A Docomomo US aktívan dolgozik annak megértésén, hogyan zajlik az értékesítési folyamat, és milyen hatással lehet ez a Weaver épület jövőjére

– hívták fel a figyelmet.

A rendeletet számos építészeti szervezet, köztük az American Institute of Architects is bírálta, mivel az szerintük korlátozza a tervezési szabadságot és figyelmen kívül hagyja a helyi közösségek igényeit. A kritikusok szerint a klasszikus stílus előírása nem veszi figyelembe az amerikai építészeti sokszínűséget és a modern építészet értékeit.