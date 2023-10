A vízbiztonság és a biztonságos élelmiszertermelés fenntartása érdekében célunk a mezőgazdaság fenntartható, az egyre szélsőségesebb időjárási viszonyok várható hatásait előrejelző, azokkal lépést tartó fejlesztése – fogalmazott beszédében Juhász Anikó, az Agrárminisztérium agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkára Budapesten, az Élelmezési Világnap alkalmából tartott sajtótájékoztatón.

„Az Élelmezési Világnap kiváló lehetőség arra, hogy felhívjuk a figyelmet a legfontosabb kihívásokat jelentő témákra: az éghajlatváltozás okozta gondokra, az egyre nagyobb területeket érintő aszályra, a talajerózióra és a romló talajéletre, valamint a termőföldvédelem problémájára” – mondta a helyettes államtitkár.

Az élelmezési világnapon, az ENSZ FAO a világ 150 országában változatos programok révén hívja fel a figyelmet az élelmezés és a vízgazdálkodás kihívásaira. Fontos, hogy Magyarországon is az egész társadalom megértse, egyik legfontosabb feladatunk megtartani azt. Ehhez a 2023-ban indult és induló támogatások is segítséget adnak.

Juhász Anikó arról is szólt, hogy a vízkészletek megóvását számos közelmúltbéli rendezvény is központi témájává tette. A termésbiztonsághoz a növénytermesztésben már nem elegendő a megfelelő agrotechnika alkalmazása, hanem a vízvisszatartás és a víztakarékos öntözéses gazdálkodás feltételrendszerének biztosítása is szükséges.

Szerencsés adottságainak köszönhetően Magyarország jó minőségű vízkészletekben gazdag, így nemzeti kincsként tekintünk a tiszta vízre.

A helyettes államtitkár a fenntartható talaj- és vízfelhasználás hatékonyságának növelése területén a kutatás-fejlesztés és innováció szerepét alapvető jelentőségűnek nevezte. Mint fogalmazott, a precíziós technológia kevesebb és célzott vízfelhasználást tesz lehetővé, mivel a növény valódi igényeihez igazítja az öntözést. Ezáltal biztonságosabb és kiszámíthatóbb mezőgazdasági termelést és magasabb termékminőséget lehet elérni a környezet károsodása nélkül.

Juhász Anikó nagyra értékelte a Magyar Élelmiszerbank Egyesület és a FAO közös adománykonvoját, amely segíti az élelmiszerpazarlás csökkentését Magyarországon, egyúttal felhívja a figyelmet a környezettudatosság fontosságára.

A FAO és az Élelmiszerbank Egyesület idén 18. alkalommal indította útjára az adománykonvojt. A kamionokból és teherautókból álló kocsisor 50 ezer kilogramm tartós élelmiszert szállított. A 75 millió forint értékű szállítmányból 13 ezer élelmiszercsomag készül a rászorulók számára.