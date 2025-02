Sokan Veszprém felfelé törő ambíciójának szimbólumaként emlegetik a dunántúli város közepén magasló toronyházat. Az épületet eredetileg 22 emeletesre tervezték, végül 19 szintesre sikeredett, de így is a környék legmagasabbja lett. Az 1975-ben elkészült, 62 méter magas toronyház látványa azóta is megosztja a helyieket és az ide látogatókat: van, aki rajong érte, míg mások egyfajta tájsebnek tartják a történelmi városban. Egy azonban bizonyos: legfelső szintjéről páratlan kilátás nyílik Veszprémre és a környező dombokra.

Most pedig egyedülálló lehetőség előtt állnak a befektetők.

Eladóvá vált az épület legfelső, teljes 19. emelete. A 346 négyzetméternyi területhez 175 millió forintért juthat hozzá a vásárló

adta hírül a veol.hu.

Az ingatlan felújításra szorul, ám épp ez teszi lehetővé, hogy új tulajdonosa saját elképzelései szerint alakítsa ki.

A 346 négyzetméteres alapterületen jelenleg 14 szoba vagy iroda, három közlekedő, előtér, konyha található, tárolókkal, valamint szauna, zuhanyzó, több mellékhelyiséggel. Az eladósorba került szinten valamikor egy panorámás kávézó, tetőbár is működött.