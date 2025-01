Elsőként egy 74 négyzetméteres, kétszobás eladó ingatlanról van szó Bakonypölöskén. A ház kőből és téglából épült, és mindez 2,9 millió forintért vihető. Ha a ház nem is a legjobb választás, Bakonypölöske turisztikai szempontból kedvező helyen, a Bécs-Budapest-Balaton háromszög középpontjában helyezkedik el, írja a veol.hu.

A ház állapotát leginkább a „lakhatásra alkalmatlan” címkével lehet illetni, de ha vállalkozó szelleműek vagyunk, akkor kihozhatunk belőle valamit. A legjobb az egészben a 1334 m2-es telek, ami már önmagában is megér ennyit. Az itt található melléképület pedig tökéletes lehet egy tyúkól, műhely vagy akár egy barkácsbarlang kialakításához.

A következő jelölt egy 100 éves parasztház 3,6 millióért a Sümegi járás csendes kis falujában, Ukkon. Ez az 54 m2-es, kőből és téglából épült klasszikus ház tökéletes választás lehet azok számára, akik valami igazán különlegesre vágynak. Ez a varázslatos házikó egy 3634 m²-es, hosszúkás telken fekszik, amelynek a végében egy akácos terül el.

A házban jelenleg egy nagyszoba, egy konyha és egy kamra található, de a 34 m2-es istállót könnyedén egybe lehet nyitni a lakótérrel. Az ingatlanba jelenleg csak a villany van bevezetve, de a víz és csatorna az utcában található, a gáz pedig a telken belül elérhető. A kertben ráadásul egy ásott kút is van. Fürdőszoba egyelőre nincs, de a konyhában elhelyezett vízcsatlakozás megkönnyíti a kialakítását.

Harmadik jelöltünk pedig egy 35 m2-es miniprojekt 3,9 millió forintért Adorjánháza csendes utcájában. Az ingatlan szerkezete vályog, ami igazi időutazás az építészet múltjába. Természetesen egy kis modernizálás ráfér. A mennyezetet gyönyörű fagerendák díszítik, ami igazán rusztikus hangulatot áraszt. A padló viszont döngölt föld, ami valószínűleg jobban kedvezett a csizmás gazdáknak, mint a mai sportcipőknek.

A víz már be van vezetve a konyhába, ami remek alapot ad egy fürdőszoba kialakításához. A villany is működik, a gáz pedig ott van a ház falánál. Fűtésügyben pedig egy kandalló már most is gondoskodik a hangulatról. Azoknak ajánljuk, akik szeretnének egy kis vidéki menedéket, de nem riadnak vissza a felújítástól, vagy a Somló-hegy szerelmeseinek is jól jön, akik a bortúrák után saját házban pihennének meg.