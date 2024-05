Az arany ára március elején tankönyvi kitörést produkált a technikai elemzés szabályai szerint: egy 3 és fél éves bázisból tört ki, melynek teteje 2070 dollár körül volt. A kitörést erős emelkedés követte, melyben eddig két rövidebb pihenő, korrekció volt, utána mindig jött az újabb vételi hullám.

Arany ára uncia/dollár, 5 év. Tankönyvi kitörés Kép: stooq.com

Most is ez történt: áprilisban már felnézett az ár 2400 dollár fölé, majd utána jött a korrekció, melynek során 2300 dollár alatt is megfordult az árfolyam április végén, május elején. Innen aztán jött az újabb heves emelkedés, ami most meg is hozta az újabb csúcsot.

Jegybanki vásárlók, kínai befektetők

Ami a fundamentumokat, a kiváltó okokat illeti: a legfontosabb talán a kínai jegybank erős vásárlása. Az intézmény immár 18 hónapja vásárol folyamatosan: áprilisban 60 ezer unciával növelte készletét, Ahogy a kínai-amerikai kapcsolatok feszültebbé válnak, a nagy ázsiai ország hatalmas devizatartalékát, melynek jelentős része dollárban van, átalakítja: növeli benne az arany szerepét. A múlt héten bejelentett újabb, egyes kínai termékcsoportokra vonatkozó vámemelés fokozhatta is akár az aranyvásárlás ütemét, ami önmagában is elhozhatta az árfolyamcsúcsot.

A jegybank mellett az fxstreet.com szerint a kínai befektetők is vásárolják az aranyat, miután ők a kínai ingatlanlufi okozta válság miatt vonulnak fedezékbe, de erős a török jegybank kereslete is, emellett több közel-keleti jegybank is vásárlóként lép fel. Ebben a tekintetben betölti az arany a menedékeszköz szerepét, a Közel-Keleten és Kínában egyaránt a geopolitikai feszültségek jelenthetik a hajtóerőt.

Általános vételi erő szinte minden piaci szegmensben

A piacon általánosságban ugyanakkor nem mutatkozik ilyen hatás, szó sincs menedékkeresésről, hisz az arany mellett a részvénypiacok is szárnyalnak, a főbb tőzsdeindexek egyik rekordot döntik a másik után. A lelkesedést mindegyik eszköznél fokozzák a kamatcsökkentési várakozások mind az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed, mind az Európai Központi Bank esetében, ugyanakkor ez inkább csak egy jó indok lehet a befektetőknek. Egyszerűen csak lelkes a piac, pozitív a piaci pszichológia, töretlen a vásárlókedv, magyarázatként pedig jól jön a várva várt kamatcsökkentés.

A tőzsdékre és az aranyra egyaránt érvényes, hogy új csúcson zajlik legkönnyebben az emelkedés, hisz felfelé mutat a kisebb ellenállás: minden vevő nyereséges pozíción ül, a shortosok viszont, akik árfolyamcsökkenésre spekulálnak, bajban vannak, mert egyre nő a veszteségük, ezért azt sokszor limitálniuk kell pozícióik zárása által, ami további vásárlóerőt jelent.

Meddig mehet?

Hogy meddig tarthat az arany emelkedése azt természetesen nehéz meghatározni, mindenesetre az utolsó ilyen kitörés után, amelyre a 2008-as válság idején került sor 1000 dollárnál, 90 százalékos emelkedés következett. Most ugyanakkor a piacok erős korrelációja miatt nem kizárt, hogy az arany is a tőzsdékkel együtt mozog, így komolyabb korrekció egyszerre is bekövetkezhet a piacukon.

Ugyanakkor fontos tényező marad a jegybankok kereslete, hisz az arany mennyisége véges, a jegybankok vásárlóereje pedig meglehetősen nagy, és semmi nem helyettesíti számukra az aranyat, amikor épp csökkenteni akarják a devizák arányát. Ők pontosan tudják, hogy a bitcoin és hasonló eszközök fundamentális értéke nulla, és nem spekulálnak tartalékaikkal, ellenkezőleg: a lehető legnagyobb biztonságra törekszenek.