A napokban a vasutasok panaszkodtak, most a BKV-sokat és a volánosokat tömörítő szakszervezet is melléjük állt, mert az ő dolgozóikat is naponta éri bántalmazás, volt, akit mentővel kellett kórházba vinni. Attól félnek, egyszer valaki az életével fog fizetni azért, mert az illetékes tárca nem lép a biztonságuk érdekében. Közös demonstrációban gondolkodnak