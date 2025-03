Túl nagy a falat, Trump helyettese megint a TikTok miatt magyarázkodik

Továbbra sincs nyugvóponton a TikTok ügye az Egyesült Államokban. Néha felröppennek hírek egy-egy potenciális vevőről, de hivatalos közlés nem hangzik el. Most az amerikai alelnök beszélt arról, hogy minden remény megvan arra, hogy április 5-ig aláírjanak - egy általa meg nem nevezett vevővel - egy szerződést. Persze most is hozzátette, hogy a sok adminisztráció miatt csúszhat az akció.