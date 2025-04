Megszólalt Tiborcz István - sem az araboknál, sem más országban nem akar állampolgár lenni

Ritkán szólal meg Tiborcz István, de most megtette. Úgy érzi, valótlanul állítja azt Magyar Péter, hogy állampolgárságért folyamodott volna az Egyesült Arab Emírségekbe. Orbán Viktor veje azt is megerősítette, más országban sem adott be ilyen kérelmet.