Átvette Bécs The Ritz-Carlton szállóját a budapesti Rákosrendező iránt is érdeklődő dubaji milliárdos, aki a volt kazah elnök „pénztárnokától” vette meg az épületet. Mohamed Alabbar ingatlanfejlesztő és -kezelő cégek köthetők, mint az Eemar Properties és az Eagle Hills, és ő volt az, aki megvalósította volna a mini-Dubajra keresztelt, nagy vitákat kiváltó Grand Budapest projektet is, amely a XIV. kerület rozsdaövezetének tekintett Rákosrendező vasútállomás helyén kialakított luxus üzleti és -lakónegyed lett volna – írta az Indexen Pécsi Balázs, luxusszakértő.

Az Eagle Hillsnek azonban nem csak elhasalt ötletei vannak, több futó és immár lezárt projektje is akad a régióban.

Ilyen az albániai Durrës Marina

vagy a Belgrade Waterfront elitnegyed-fejlesztés a szerb fővárosban, a Száva partján, amelynek része a decemberben nyílt belgrádi St. Regis luxushotel is és az ilyen márkájú luxuslakások,

de egy másik luxushotel, a hamarosan nyíló The Bristol Belgrade úgyszintén a dubaji milliárdosé.

A szerző emlékeztet arra is, hogy a Financial Timesnak elárulta a szerb elnök, hogy lesz a városban Trump Hotel és The Ritz-Carlton is egyebek közt – ezek egyike például az InterContinental, amit jövőre akarnak átadni.

A bécsi The Ritz-Carlton eddig a kazah Verny Capital magántőkealap tulajdonában volt, amelynek alapítója és fő befektetője a korábbi kazah diktátor, Nurszultán Nazarbajev „pénztárosának” tartott Bulat Utemuratov, akinek a vagyonát 3,9 milliárd dollárra becsülik. A cég több hotelt is tulajdonol, így az asztanai és a moszkvai The Ritz-Carltont is – bár utóbbi 2022 tavasza óta már csak Carlton néven fut, mivel a Marriott-csoport nem engedi a márkáit használni Oroszországban.