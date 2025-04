A csapat a legfontosabb – foglalta össze a Tiborcz István, a BDPST Group vezetője az Economx Money Talks ’25 konferenciájának záró akkordjaként tartott pódiumbeszélgetés legfontosabb üzenetét azzal kapcsolatban,

hogyan tudnak a magyar cégek értéket menteni, illetve teremteni a hazai és a nemzetközi üzleti életben.

Elmondta, értékteremtésbe tartozik az is, amikor a BDPST főleg romos műemlék-épületeket vásárol, aztán felújít és új tartalommal tölt meg, illetve fenntartható módon, hosszú távon üzemeltet.

Juhász László, a Boston Consulting Group (BCG) kelet-európai vezetője ezt megerősítve kiemelte, hogy az értékteremtésnek valóban lehet materiális vonzata, de ehhez meglévő ügyféligényt kell kielégíteni, a meglévő szabályok alapján, és finanszírozási szempontból is fenntarthatóan. Szerinte a társadalmi értékteremtés is ebbe a kategóriába tartozik, de erre csak azok a vállalatok képesek, akik a saját vállalkozásukat is eredményes vezetik. Azonban, tette hozzá, egy vállalat a saját alaptevékenységéből is teremhet értéket, ezzel pedig automatikusan is versenyképes lesz a hazai és nemzetközi porondon.

Tiborcz István szerint az értékteremtésnek több rétege van, területtől függően, hiszen

egy régi épület felújítása is lehet az, de ugyanúgy a modern, digitális technológiák által megspórolt idő és lehet komoly érték.

Példaként hozta fel a pénzügyi szektort, a Gránit Bank erre alapozza a szolgáltatásait, időt és energiát takarítanak meg az ügyfélnek, hogy ne kelljen elmenni egy bankba két órát várakozni, utazni, ha az ügyeket a mobiltelefonnal is el lehet intézni. Felidézte, hogy a 2024-es új lakossági számlanyitások egynegyede a Gránit Banknál történt.

Tiborcz István a Money Tolks '25 konferencián Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Arról is beszélt, hogy a fenntartható működéshez az is hozzátartozik, amikor egy cég a költségeit próbálja a legalacsonyabban tartani, a Waberer’s-re utalva pedig kiemelte, hogy a fenntarthatóság egy logisztikai cég esetében azt is jelenti, hogy a flottáját folyamatosan modernizálva a legmodernebb kamionokat használja.

A nemzetközi kilépésre vonatkozó kérdésre Juhász László elmondta, minden piac kulturálisan más, nem mindenhol működik minden szabály, ugyanúgy, nem elég, ha útikönyvből készülnek fel a magyar vállalatok. Tiborcz István szerint viszont, ha itthon van egy sikeres vállalati és üzleti modell, akkor a vállalat szempontjából legfontosabb alapelveknek itthon és külföldön is érvényesülnie kell.

„Mi, magyarok, zseniálisak vagyunk abban, hogy kitaláljunk és megvalósítsunk dolgokat, de eladni nem igazán tudjuk”

– fogalmazott Tiborcz István. Szerinte ezért érdemes tapasztalt külföldi menedzsereket is foglalkoztatni a cégek vezetésében.

Nem kell feltalálni a spanyolviaszt, nyitott szemmel kell járni külföldön, és haza kell hozni, ami ott sikeres

– fogalmazott.

Ugyanakkor Tiborcz István is úgy látja, hogy nyelvi szempontból zárt kört alkotnak a magyarok, ezért is tűnhetünk bezárkózottnak. Példaként felhozta, hogy BDPST Group egyik igazgatóját szintén külföldről igazolták, azzal a céllal, hogy még nyitottabbak legyenek az üzleti világban.

Az értékteremtés kapcsán még a hosszú távú tervezésre hívta fel a figyelmet, példaként felhozta, hogy a Waberer’s bátor pénzügyi tervet tett le az asztalra, a 2024-ben elért 7 százalékos árbevétel-, illetve 5 százalékos nyereségnövekedés (EBIT) után a következő öt évben megdupláznák az eredményüket is.

Tiborcz István, a BDPST Group vezetője, és Juhász László, a Boston Consulting Group (BCG) kelet-európai vezetője a Money Talks '25 konferencián Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Elmondta, hogy három területen aktív BDPST: elsőként az ingatlanfejlesztéseket és a hotelfejlesztéseket emelte ki, ezen a területen nemzetközi hotel- és étterem-brandeket szeretnének Magyarországra behozni. A cél, hogy növeljék az ötcsillagos hotelszegmensben az átlagárat, szerinte erre szükség volna a teljes hazai szállodai szegmensnek.

A sikeres pályán mozgó Gránit Bank előbb Romániában, később pedig további uniós országokban is terjeszkedni tervez, míg a Waberer’s esetében arról beszélt Tiborcz István, hogy ambiciózus növekedési tervei vannak a menedzsmentnek.

Arra a kérdésre, hogy a nemzetközi piacra lépésnek mi a titka, Tiborcz István úgy felelt, a csapat a legfontosabb, ami egy hozzáértő menedzsmentet jelent a megfogalmazása szerint.