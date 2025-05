Az Amazon az amerikai siker után a brit piacon is elindította legújabb kezdeményezését, a „Haul” nevű vásárlási szolgáltatást, amelyet olcsó termékeivel a Shein és a Temu riválisának szánnak. A platformon több ezer termék érhető el 20 font – kb. 9500 forint – alatti áron, sőt, sok cikk már 10 fontnál is kevesebbe kerül – számolt be a Birmingham Mail.

A kedvezményes ajánlatokat további ösztönzők egészítik ki: a 15 fontnál kisebb rendelésekhez ingyenes kiszállítás jár, 50 font feletti költés esetén pedig 5 százalékos bónuszt írnak jóvá. Azok, akik 75 fontnál is többet költenek, 10 százalékos árengedményben részesülnek a teljes kosárra.

A „Haul” jelenleg tesztüzemben fut kiválasztott ügyfelekkel, de a következő hetekben szélesebb körben is elérhetővé válik.

A rendelések kiszállítása legfeljebb két hétig tarthat, ami hosszabb, mint az Amazon Prime-nál megszokott tempó, cserébe viszont alacsonyabb árakkal és egyszerűsített visszaküldési folyamattal találkozhatnak a vásárlók.

John Boumphrey, az Amazon brit ügyvezetője szerint a cél, hogy a fogyasztók még több módon spórolhassanak:

Tudjuk, hogy a vásárlóink ma minden eddiginél árérzékenyebbek, ezért örömmel kínálunk új lehetőséget az olcsó, de megbízható termékek elérésére.

A cég hangsúlyozza, hogy a „Haul”-on megvásárolható termékek ugyanazon minőségellenőrzési folyamatokon mennek keresztül, mint a többi Amazon-termék, és a visszaküldés is rendkívül egyszerű: nincs szükség dobozra vagy címkézésre, a vásárlók kényelmesen leadhatják csomagjukat akár a postahivatalok egyikében.

A „Haul” tehát nem csupán olcsó, de az Amazon megbízhatóságával és kényelmével párosul – ami igazi kihívást jelenthet a Temu és a Shein számára a brit piacon.