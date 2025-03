„Az Egyesült Államok nemzeti hírszerzési igazgatójának, Tulsi Gabbardnak a szíriai terrorista hatalomátvételre vonatkozó figyelmeztetése beteljesülni látszik, miután a hírek szerint az al-Káidához köthető terrorerőket, Szíria ideiglenes új elnökével – egy korábbi al-Káida terroristával – az alaviták, valamint az ország fogyatkozó keresztény közösségének tagjainak lemészárlásával vádolják” – számolt be a közelmúltban lezajlott véres leszámolásról az amerikai AOL hírportál.

Brüsszel kontra Washington

Brüsszelben másképp értékelik a helyzetet és demokratizálódásról beszélnek Szíria kapcsán.

Alig pár nappal a bosszúból, gyermekek és nők ellen elkövetett tömeggyilkosságok után, az Európai Unió konferenciáján az adományozók 5,8 milliárd eurót ajánlottak fel Szíria megsegítésére, amelyből Németország 300 millió eurót ígért, míg az EU teljes hozzájárulása mintegy 2,12 milliárd euróra rúg az összegből, ugyanakkor Washington visszafogott volt.

„Továbbra is biztosítunk bizonyos segítséget..., de most arra is számítunk, hogy más nemzetek is segíteni fognak az Egyesült Államok által régóta viselt pénzügyi terhek átvállalásában" – közölte Natasha Franceschi amerikai megbízott Brüsszelben.

A szíriai kormányerők tagjai egy járművön ülnek Latakiában, Szíria 2025. március 7-én Kép: Reuters / Karam al-Masri

„Jelenleg, ha meg akarjuk akadályozni a további erőszakot, reményt kell adnunk az embereknek Szíriában...A káosz polgárháborút okozhat”

– mondta Kaja Kallas, az EU főképviselője ugyanitt a DW beszámolója szerint.

A polgárháború új szakaszának szélén?

Március 6-10. között erőszakos összecsapások sorára került sor a szíriai Latakia, Tartúsz és Hama tartományokban, ahol az alavita kisebbség nagy része él. Az alavita közösség volt az Aszad család hatalmának egyik bázisa, és az erőszakot a régi rezsim szimpatizánsainak a számlájára írták az ideiglenes szíriai kormány képviselői. Sajtóbeszámolók szerint a civil áldozatok nagy része az alavita közösségből került ki, aminek a számát egyes források ezer fő fölé teszik.

A 34 éves Rana Bousheh szíriai alavita nő családjával elhagyja a Hmeimim légi támaszpontot, hogy visszatérjen a falujába a szíriai Latakiában, 2025. március 13-án Kép: Reuters / Khalil Ashawi

Kemény János, az NKE John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa szerint érdemes röviden összefoglalni a változásokat, amik december óta zajlottak az országban, hogy jobban megérthessük a történtek jelentőségét.

Az új szír kormány felfüggesztette a régi alkotmányt és egy újat fogadott el, feloszlatta a régi rezsim biztonsági erőit, a Baath pártot, a régi törvényhozást.

Az átmeneti kormány képviselői szerint a választások megrendezése akár négy-öt évet is igénybe vehet (arra hivatkozva, hogy egy pontos népszámlálásra lesz szükség a választást megelőzően a menekültek kérdése miatt).

Egy alkotmányozási konzultációt indítottak, amiben azonban eddig a kisebbségek képviselőinek nem sok szerep jutott.

Az átmeneti alkotmányt, ami öt évre szól, már el is fogadták. Ez a hatalmi ágak szétválasztását megerősíti, illetve garantálja a nők jogait, a bírói függetlenséget, a szólásszabadságot és a sajtószabadságot, ami gesztusként is értékelhető a nemzetközi közösség irányába.

Az új, ideiglenes törvényhozás kétharmadát egy elnök által kinevezett bizottság fogja kinevezni, míg egyharmadát személyesen az elnök.

Az ideiglenes alkotmány előkészítésében javarészt a régi felkelő erőkhöz kapcsolódó személyek vettek részt, és a várakozások szerint az ideiglenes törvényhozásban is nagy többségben lesznek ezek az emberek.

Az ideiglenes kormány képviselői tettek nyilvános ígéretet a kisebbségek védelmére is.

A képet bonyolítja, hogy az ideiglenes kormány amnesztiát hirdetett az Aszad erők soraiban harcolóknak, amihez azonban nem csatlakozott minden fegyveres csoport, ami az Aszad erők ellen harcolt.

A nyugat-szíriai erőszak elől elmenekült alavita szíriaiak a Nahr El Kabir folyó vizében sétálnak a libanoni Akkarban, 2025. március 11-én, az alavita kisebbség tagjainak tömeges meggyilkolása miatt. Kép: Reuters / Mohamed Azakir

Ennek megfelelően már érkeztek olyan beszámolók, hogy elszórtan megtorló akciókat hajtottak végre a korábbi rezsim hívei ellen.

A korábbi elit teljes kizárása

A szakértő szerint bár papíron a korábbi kormányellenes felkelőcsoportokat feloszlatták és beolvasztották az új ideiglenes kormány biztonsági erőibe, kétséges, hogy a gyakorlatban is ennyire következetes a változás. Ráadásul az ideiglenes kormány uralma nem terjed ki az egész ország területére, a kurdokkal és a drúzokkal való viszony még mindig nem teljesen rendezett.

Kemény János úgy látja, hogy a korábbi elit teljes kizárása a közéletből erősen emlékeztet a 2003-as amerikai döntésre, amikor az iraki Baath párt és biztonsági erők tagjait kizárták az új rendszerben való részvételből. Az ideiglenes kormány biztonsági erőinek felkészültsége, központi kontrollja sem garantált.

A kaotikus szír közösségi média híradásokban pedig a félrevezető vagy szabadon kitalált hírek is a nagy fokú bizonytalanságot erősítik a kisebbségek körében. Ehhez társul, hogy a vidéki területeken a biztonság helyreállításával küszködik az ideiglenes kormányzat

– hangsúlyozta.

A szíriai biztonsági erők egyik tagja beszélget motoros férfiakkal a szíriai Latakiában, 2025. március 11-én Kép: Reuters / Karam al-Masri

A márciusi véres fellépés és a nagy számú civil áldozatról érkező hírek, akik nagyrészt az alavita közösséghez tartoztak, minden bizonnyal a kisebbségek tagjaiban megerősítettek a félelmet az új vezetéssel kapcsolatban.

„A fegyverek elérhetősége valószínűleg csekély problémát jelent és több mint tíz év polgárháborús helyzet után bőven vannak olyanok, akik tudnak és hajlandóak ahhoz nyúlni, különösen az alavita közösség körében, akiket nagy számban toborzott a régi rezsim a biztonsági erők körébe. Mindez egy nagyon nehéz gazdasági helyzettel párosul, ahol a munkanélküliség rendkívül magas. Röviden azt lehet mondani, hogy egy felkeléshez szükséges alapok megvannak”

– adott helyzetértékelést Kemény János, egyben hozzátette, hogy nem ez az egyetlen biztonsági fenyegetés, amivel az új vezetés szembe kell, hogy nézzen.

Tüntetők elutasítják az új iszlamista vezetés által kiadott alkotmányos nyilatkozatot, és elítélik az alavita kisebbség tagjainak tömeges meggyilkolását a szíriai Qamishliban, 2025. március 16-án Kép: Reuters / Orhan Qereman

Az ország keleti részében az Iszlám Állam csoport továbbra is jelen van. A török támogatású Szíriai Nemzeti Hadsereg és a kurd erők közötti harcok eredményeként a helyzet az Iszlám Állam csoport tagjait internáló táborokban tovább romlott és nem kizárt, hogy a csoport a tagjainak kiszabadításával akarja megerősíteni az állományát. Szomszédos államok katonailag is kisebb-nagyobb módon beavatkoztak az országban.

Ott van annak a lehetősége is, hogy az Aszad elleni háborút a győztes oldalon befejező csoportok között is ellentét alakulhat ki, nem utolsósorban az alavitákkal szembeni fellépést illetően

– közölte az NKE tudományos munkatársa, aki szerint az új damaszkuszi vezetésnek ezért körültekintően kell eljárnia.

Egyfelől szüksége van a külföldi támogatásra az ország újjáépítésének megkezdéséhez.

Másfelől, a biztonsági helyzet romlása a radikálisabb elemek előtérbe kerüléséhez vezethet, ami az újjáépítésre és az ország belső helyzetére általánosságban nagyon negatív hatással lenne.

Amennyiben az átmeneti kormány erőszakkal akarja majd megoldani az alavita területekről kiinduló kihívást, azzal a többi kisebbséget is maga ellen fordíthatja, ami a nyugati államok szankciófelfüggesztését és esetleges gazdasági támogatását alapjaiban kérdőjelezné meg. A biztonsági helyzet általános romlása pedig az érdekelt regionális külső szereplők nagyobb fokú beavatkozását is maga után vonhatja.

A szíriai biztonsági erők egy járművet ellenőriznek a szíriai Dzsablehben, 2025. március 12-én Kép: Reuters / Karam al-Masri

Kemény János szerint nagyon sok fog múlni azon, hogy elkövetkező időszakban az új szír kormány hogyan próbálja a kialakult helyzetet orvosolni, és a legitimációját otthon és a nemzetközi színtéren erősíteni.

„Amennyiben képes lesz politikai és gazdasági lépésekkel, politikai biztosítékokkal és biztonsági gesztusokkal a kisebbségeket meggyőzni a helyzetük stabilitásáról, és a fegyveres csoportokat el tudják szigetelni a szélesebb alavita közösségtől, úgy a békés átmenet folytatódni fog. Ha azonban ez nem sikerül, akkor a szíriai polgárháború egy új fejezete kezdődhet, ami ismét hosszas bizonytalanságot eredményezhet a szélesebb térségben is”

– hívta fel rá a figyelmet a szakértő.