A Blikk úgy értesült a Főpolgármesteri Hivataltól, hogy megtiltják a helyben sütést az aluljárókban, mert az ott kialakított pavilonok és büfék a „közműkiépítettségük és kialakításuk miatt” nem alkalmasak erre. A Hivatal állítása szerint rengeteg probléma van a helyben sütéssel, állítólag sokan panaszkodnak a szagokra, valamint az is problémát jelent, hogy kicsapódik a zsírgőz a szellőzőcsatornába, amelynek tisztítását nehezen lehet megoldani.

A lapnak azt is hozzátette a Főpolgármesteri Hivatal, hogy a fentieken túl a használt olaj és zsír sok esetben abba a csatornarendszerbe kerül, ami nem erre, hanem az esővíz elvezetésére szolgál.

Ezért 2025. január 1-től az összes aluljáróban nem támogatott tevékenységi körnek számít a helyben sütés. Vagy tiltva van, amiről a rendelkezésre álló információk szerint az érintetteket időben tájékoztatták.

Olyan mint ha megtiltanák a randizást

A hírre reagált Szentkirályi Alexandra, a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője is. Szerinte az aluljárós olcsó kürtőskalács, gyros, vagy pizzaszelet olyannyira része a budapesti életnek, mint egy randi a Margitszigeten vagy egy séta a Városligetben. „Arról nem is beszélve, hogy Budapest 69 gyalogos aluljárójára ez milyen hatással lenne. Amúgy is óriási probléma, hogy az aluljárókban megállt az élet, bezártak az üzletek és betört kirakatok temetőjévé váltak, erre most még az utolsó megélni képes vállalkozásokat is erőszakkal ellehetetlenítik? Százas nagyságrendű vállalkozás és több száz budapesti megélhetését fenyegetik."

„Milyen hatással lesz ez a közbiztonságra? Ha az aluljárók teljesen kihalt, szolgáltatásmentes terekké züllenek, akkor ott csak a bűnözés, a szerhasználók és hajléktalanok gócpontja lesz" – tette fel a kérdést a közösségi oldalán Szentkirályi, aki utalva Rákosrendezőre hozzátette azt, hogy ha a főváros most költ el több tízmilliárd forintot egy szeméttelepre, az aluljárókra nem lesz pénze.