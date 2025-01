Mint minden évben, a Saxo Bank idén is megosztotta a világgal, hogy milyen őrült dolgokat vizionál a következő esztendőre. A dán befektetési bank 2025-re többek közt Donald Trump büntetővámjainak következményeit, tudományos áttöréseket, és a klímaválság okozta biztosítási káoszt jósolja.

Trump gazdasága miatt kifordul magából a dollár

2025-ben az új Trump-kormány átalakítja az Egyesült Államok és a világ kapcsolatának teljes jellegét: masszív vámokat vet ki minden importra, miközben az Elon Musk vezette kormányzati hatékonysági minisztérium (DOGE) segítségével csökkenti a hiányt.

A dollárra gyakorolt következmények viszont szörnyűek lesznek.

Kína és a BRICS+ országok aranyfedezetű digitális pénzzel és bizonyos mértékig közvetlenül egy új, aranyfedezetű offshore jüannal bonyolítanak tranzakciókat, mindeközben Európa egyre inkább az euróra alapozza kereskedelmi kapcsolatait. A globális pénzügyi piacok e drámai új fejezete során az aranyhoz kötött kripto stabilcoinok is képbe kerülnek.

Potenciális piaci hatásként azt jósolják a Saxónál, hogy a kriptopiac négyszeresére, több mint 10 billió dollárrara nő, az USA-dollár 20 százalékot esik a főbb valutákkal és 30 százalékot az arannyal szemben. Az Egyesült Államok gazdasága esni fog, de a bérek lépést tartanak az árucikkek inflációjával, mivel a termelési erőforrások az Egyesült Államokhoz kerülnek. Az amerikai exportőrök előnyben részesülnek.

Mindenkit túlszárnyal az Nvidia

Jövőre az Nvidia sikere fokozódik a forradalmi 208 milliárd tranzisztoros Blackwell chip sorozatgyártásával, amely a korábbi H100-as generációhoz képest akár 25-szörösére növeli a mesterséges intelligencia-számítások teljesítményét egységnyi energiafogyasztásonként.

Az egyre fokozódó mesterséges intelligenciával kapcsolatos fegyverkezési versenyben, amelyben egyetlen óriásvállalat vagy akár kormányzat sem akar lemaradni, valamint a mesterséges intelligenciával foglalkozó adatközpontok áramköltségeinek ugrásszerű növekedése miatt a nagyobb teljesítményű, ugyanakkor kevésbé energiaigényes Blackwell chipek iránti kielégíthetetlen kereslet miatt

az Nvidia minden idők legjövedelmezőbb vállalatává lép elő.

Emiatt jövőre könnyedén túlszárnyalja az Apple rekordméretű, 105 milliárd dolláros nyereségét. Ezzel a világ összes többi vállalata fölé emelkedik 7 billió dolláros értékével, ami a globális részvénypiac 10 százalékát teszi ki. Az Apple és más technológiai óriások értéke relatív értelemben csorbul, mivel jövedelmezőségüket csökkenti, hogy hatalmas adatközpontokat kell építeniük, hogy lépést tudjanak tartani a mesterséges intelligencia aranylázában.

Kinyomtatják az első emberi bio-szívet

A 2025-ös év áttörése, hogy a kutatók sikeresen bio-nyomtatnak egy teljesen működőképes emberi szívet a fejlett 3D „bioprinting” technológia segítségével. A tudósok nagy felbontású CT-felvételekből kiindulva egy bonyolult digitális modellt hoznak létre, amely a szív összetett szerkezetének minden apró részletét megörökíti.

Ez a modell szolgál tervrajzként a legmodernebb 3D-s bioprinter számára, amely aprólékosan rétegzi az emberi őssejteket és a biológiailag lebomló anyagokat, így elképesztő pontossággal képes megépíteni a szervet.

Miután kinyomtatták, a szívet egy speciális bioreaktorba helyezik, amely az emberi test fiziológiai körülményeit utánozza.

A szív több héten keresztül „érik” ezen körülmények között, lehetővé téve a sejtek számára, hogy megfelelően szerveződjenek és differenciálódjanak, kialakítva a normális szívműködéshez szükséges létfontosságú véredényhálózatokat és elektromos pályákat. Egy úttörő sebészeti eljárás során az érett emberi szívet tesztelés céljából átültetik egy sertésbe.

Az elektromobilitás miatt eltűnhet az OPEC

Kína utat mutat a közlekedési villamosítás fellendítésében. Ahogy más országok is csatlakoznak Kínához a termelési kapacitás gyors, exponenciális növekedése terén, az akkumulátorok ára tovább csökken, így az elektromos járművek olcsóbbak lesznek, mint benzinüzemű társaik. Emiatt az elkövetkező években az olajkereslet egyre gyorsuló csökkenésére lehet számítani.

Ennek következményeként az OPEC jelentősége tovább csökken, és a napi több millió hordós termelési eredményei tulajdonképpen lényegtelenné válnak.

Mivel egyes tagok már most is kijátsszák a termelési kvótákat, hogy megkaparintsák a lehető legnagyobb bevételt, és az exportkereslet is csökken, a tagok többsége gyorsan rájön, hogy vége a játéknak. A civakodás és a belharcok közepette kulcsfontosságú tagok távoznak, ez pedig sírba dönti az OPEC-et. A korábbi tagok a piaci részesedés biztosítása érdekében maximalizálják a kitermelést, ami az olajárak nagymértékű csökkenéséhez vezet.

A nyersolaj ára zuhanni kezd, ami áldás a légitársaságok, a vegyianyag-, festék- és gumiabroncs-gyártók, valamint a szállítmányozási és logisztikai cégek számára.

Elsöpri a vihar a biztosítási szektort

Egy katasztrofális vihar és esőzés felkészületlenül éri a biztosítási ágazatot jövőre az Egyesült Államokban, és a 2005-ös Katrina hurrikán idején regisztrált 40 milliárd dolláros káresemény többszörösét okozza.

Az egyik legnagyobb amerikai biztosító jelentősen alábecsülte az éghajlatváltozásból eredő biztosítási kockázatokat, ami az érintett régióban alulárazott biztosítási kötvényekhez vezetett.

Mivel a tartalékok nem elegendőek a kárigények fedezésére, és a viszontbiztosítás nem megfelelő e szélsőséges esemény költségeinek mérséklésére, az egész ágazatban pánik tört ki.

A válság egészen a kormányzatig ér, viták kezdődnek arról, hogy meg kell-e menteni a csődbe jutott vállalatokat és az ágazat többi sérültjét.

Az óriási vihar okozta esemény miatt a természeti katasztrófák árazása visszaáll, és ez ingatlanpiacon jelentősen csökkenti az ingatlanok értékét. A fogyasztói bizalom megingott, mivel sok lakástulajdonos legnagyobb vagyontárgyának, a házának értéke bizonytalanná vált.

Felpumpálja az AI az áramárakat

2025-ben az Egyesült Államokban az áramárak több lakott területen is őrült magasságokba emelkednek, mivel a legnagyobb technológiai vállalatok igyekeznek biztosítani az alapterhelésű áramellátást értékes mesterséges intelligencia-adatközpontjaiknak. Ez felháborodást vált ki a lakosság körében, mivel a háztartások közüzemi számlái az egekbe szöknek, amit tovább súlyosbít az esti csúcsterhelési időszakokban otthon fogyasztott áram árának hatalmas megugrása.

Erre válaszul számos helyi hatóság lépni fog a lakosság érdekében, és hatalmas adókkal, sőt bírságokkal sújtja a legnagyobb adatközpontokat, hogy így támogassa a háztartások alacsonyabb áramárát.

Az adók ösztönzik a hatalmas új naperőműparkokba történő beruházásokat, amelyekhez terheléskiegyenlítő akkumulátorokat, de több tucat új, földgázzal működő erőművet is építenek, miközben az egyre nagyobb energia iránti kereslet továbbra is gyorsabban nő, mint a kínálat. Az emelkedő áramárak új inflációs impulzusokat indítanak el.