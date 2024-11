A szorult helyzetbe került svéd akkugyártó Northvolt tárgyalásokat folytat kínai akkumulátorgyártókkal, köztük a Contemporary Amperex Technology Co. Ltd-vel, (CATL), a világ legnagyobb elektromosautó-akkumulátor-gyártójával – értesült a svéd sajtó.

A két vállalat közötti lehetséges partnerségről szóló tárgyalások már a nyár óta folynak, a képviselők a CATL központjában, a kínai Ningde városában találkoztak – írja az Automotive News Europe.

A kínai vállalat közel 40 százalékos piaci részesedéssel rendelkezik az elektromos járművek akkumulátorainak globális értékesítésében.

A Northvolt szóvivője egyelőre nem erősítette meg a híreket.

Egy összeomlás története

A Svédországban két gigagyárral is rendelkező Northvolt, az európai akkugyártás reménysége számára az összeomláshoz vezető út júniusban kezdődhetett, amikor a BMW lemondott egy több milliárd dolláros megrendelést. Akkoriban kevesen látták át a lépés jelentőségét, amely gyakorlatilag elindította a visszaszámlálást: ez vezethetett hat hónappal később a csődeljáráshoz.

A Northvolt sokáig igyekezett, hogy tartsa a lépést a német autóipar egyre mélyülő válsága közepette is, miközben megrendelései egyre csak csökkentek. A Northvolt november 21-én bejelentett csődvédelmi bejelentése az európai akkumulátoripar egyik legjelentősebb kudarcát jelenti az olcsóbb és gyorsabb kínai és dél-koreai konkurenciával szemben.

A következő napon Peter Carlsson, a Northvolt társalapító vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy Európai Unió jelentős lemaradásban van a zöld projektek terén. A bukott cégvezér arról is beszélt, hogy a vállalatnak akár 1,2 milliárd dollárra is szüksége lehet új üzleti tervei finanszírozásához. A cég így most átszervezés előtt áll, is igyekszik magát újradefiniálni.

A Northvolt legfőbb befektetői közé tartozott többek között: