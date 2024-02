Egy ország egészségügyi rendszerének fejlettségéről sokat elárul az egymillió lakosra jutó diagnosztikai képalkotó-berendezések számának, illetve átlagéletkorának alakulása. A közgyógyellátásban résztvevő, államilag finanszírozott készülékek számát illetően ugyan elmaradunk az OECD és az EU átlagaitól, ugyanakkor a más országokkal való összevethetőséget rontja, hogy a magánegészségügyben üzemelő készülékek nem feltétlen képezik a statisztika részét. A tavaly nyáron benyújtott, idén novemberben életbe lépő törvény, mely egyértelműen meghúzza a határt a közgyógyellátásban résztvevő és a magánkórházi készülékek között, ugyancsak nem fogja javítani statisztikai pozíciónkat az OECD ranglistáján.

Egyelőre tehát hivatalosan 14 CT készülék jutott 1 millió lakosra (2021-ben), míg a szlovákoknál ennek majdnem kétszerese, Ausztriában pedig szinte háromszorosa az érték az OECD kimutatása szerint.

A magyar gépek átlagéletkorukat tekintve közel 9 évesek, de nem ritkán előfordul olyan megyei kórház, ahol huszonéves gép teljesít szolgálatot. Egy észak-magyarországi városban például 22. születésnapját ünnepelte tavaly a helyi kórház CT berendezése. Az elavult géppark a rendszeres karbantartással és a néhány évente esetenként elvégzett nagy generállal együtt sem tudja biztosítani a versenyképes diagnosztikai ellátást.

Pedig egyre több szakterület támaszkodik a CT és MR gépek képességeire a diagnosztikában. A neurológia, a kardiológia, a reumatológia, de még a gasztroenterológia területén is forradalmi a hatás. Behatolásmentes, virtuális kolonoszkópia, rejtett értágulatok felfedezése, oxigénhiányos agyi területek felderítése, törések, sérvek, tumorok gyors kimutatása nemcsak lerövidíti a gyógyuláshoz vezető utat, de sokszor akár életmentő lehet.

Ezt felismerve írtak ki átfogó közbeszerzést 2023 tavaszán többek között új CT, MR eszközökre, összesen 33 milliárd forint keretösszeggel. A technológia ugrásszerű fejlődését is jelzi, hogy az egyenlő ellátás elve alapján az Országos Kórházi Főigazgatóság által elvárt legmagasabb technológiai szinten a United Imaging berendezései mellett az összes többi világmárka gépei is megfeleltek, így a nyilvános ajánlattételi szakaszok egyenlő műszaki tartalom mellett nyílt árversenyt eredményeznek, csökkentve az ajánlatadók egy gépre vetített árait.

A United Imaging szakemberei szerint a február végére várható végső eredményhirdetésben szereplő árakkal akár háromszor annyi gépet is be tud majd szerezni az Országos Kórházi Főigazgatóság, ami

lehetővé teszi, hogy nyárra a súlyponti kórházak és más közgyógyellátási intézmények gépparkjának akár 50%-át is modernizálják, hamar lecsökkentve a várólistákat.

Az ajánlati árak esésében a szakemberek szerint annak is szerepe lehet, hogy az ASZ01_DBR_KEPALKOTO_21 megjelölésű tender már az új Dinamikus Beszerzési Rendszerben futott.

A United Imaging CT gépei például, összevetve egy átlagos, magyar kórházi berendezéssel, már tartalmazzák a legújabb technológiai újításokat; gyors rotációs idő, nagy teljesítményű generátor, 40 milliméteres detektor lefedettség (a korábbi 10mm helyett), egy körbefordulás alatt 80-160 szelet leképezése (a korábbi 16-32 helyett), 1024x1024 felbontás (a korábbi 512x512 helyett).

Mindezeknek köszönhetően sokkal rövidebb a vizsgálati idő, gyorsabbak a betegellátási munkafolyamatok.

A dózis csökkentő, valamint az iteratív zajcsökkentő eljárásoknak köszönhetően kisebb sugárdózisnak van kitéve a páciens, a képminőség romlása nélkül. Ilyen paraméterek mellett még a nehezen leképezhető szívről is gyorsan, kiváló minőségű felvételek készíthetők.

„Ezen felül a képfeldolgozásban is óriási változások történtek” – meséli Laczi János. A végső vizualizáció során a gép el tudja tüntetni a zavaró részleteket, amilyen például a műfogsor, az implantátum, a fém vagy más anyagú protézis. A korábban csak szeletekben megtekinthető képek 3D-s modellként körbejárhatók, különválasztható az érhálózat a csontoktól, vagy éppen magáról a csontról készült felvétel forgatható addig, míg felbukkan egy veszélyes hajszálrepedés egy bordán.

A szakemberek előrejelzése szerint idővel a traumatológiai használat mellett a szűrővizsgálatok területén is terjedni fog ezen modern berendezések használata. A United Imaging készülékei már most is rendelkeznek ilyen jellegű funkcióval: a uOmniSpace leletező állomáson bármilyen céllal készül is egy felvétel, ha a gép saját algoritmusa felfedez valamilyen egyéb rendellenességet, akkor rákérdezés nélkül jelzi a diagnosztának.