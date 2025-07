Néhány nap múlva már itt is van Ozzy Osbourne és a Black Sabbath utolsó koncertje a Back To The Beginning fesztiválon.

A Vice beszámolója szerint a rendezvény rengeteg pénzt fog hozni a metállegendák szülővárosába, az angliai Birminghambe.

A koncert és a környéken zajló egyéb események várhatóan 20 millió fonttal (körülbelül 27 millió dollárral) növelik a helyi gazdaságot. Mintegy 300 ezer látogatóra számítanak a West Midlands régióban.

A július 5-én kezdődő fesztivált már most a „valaha volt legnagyobb heavy metal show-nak” nevezik.

Birmingham egy olyan város, ami nagyon sokat jelent Ozzy számára. Ami a heavy metal zenét, a Black Sabbath megalakulását és az Aston Villa iránti szeretetét illeti – minden itt kezdődött

– mondta a zenész felesége és menedzsere, Sharon Osbourne.

A Black Sabbath mellett a Back To The Beginning fesztiválon olyan zenekarok fellépéseit is meghallgathatják a résztvevők, mint a Metallica, a Slayer, a Pantera, a Halestorm, az Alice In Chains, a Lamb of God, az Anthrax, a Mastodon vagy a Gojira.

A jótékonysági rendezvényre a jegyek február 14-én, Valentin-napon kerültek forgalomba és minden jegy szinte azonnal elkelt. A teljes bevétellel három egészségügyi intézményt támogatnak: a Cure Parkinson's-t, a Birmingham Children's Hospice-t és az Acorn Children's Hospice-t.