A menstruációkövető alkalmazások „adatvédelmi kockázatot” jelentenek a nők számára – figyelmeztetnek a Cambridge-i Egyetem kutatói egy új jelentésben.

A technológiai szakértők szerint

a menstruációs ciklusokat nyomon követő, és gyakran a teherbe esni vágyó nők által használt alkalmazásokból származó privát adatokat gyűjtötték és „nagy mennyiségben értékesítették”.

Az egyetem Minderoo Technológiai és Demokrácia Központjának kutatói szerint ez „kockázatokat és károkat jelent a felhasználók számára”.

A menstruációs adatok betekintést nyújthatnak a nők egészségébe és reproduktív döntéseibe.

Az alkalmazások adatokat tartalmaznak

a testmozgásról,

az étrendről,

a gyógyszerszedésről,

a szexuális preferenciákról,

a hormonszintekről

és a fogamzásgátlás használatáról.

A jelentés szerint ez az információ „aranybánya” volt a fogyasztói profilalkotáshoz, és gyakran harmadik feleknek adták el .

A termékenységi adatok a „legkeresettebbek”

Sok nő, aki letölti az alkalmazásokat, akkor teszi ezt, amikor teherbe szeretne esni, ami a szerzők szerint drámai változáshoz vezet a vásárlási szokásokban.

A kismamákra és a várandósságot tervező személyekre vonatkozó adatok ezért a digitális hirdetések egyik legkeresettebb információjává váltak

– fogalmaztak a szerzők.

A csapat szerint a menstruációkövető alkalmazások népszerűsége gyorsan megnőtt,

a három legnépszerűbb alkalmazás globális letöltéseinek száma meghaladta a 250 milliót.

A szakértők szerint:

„A cikluskövető alkalmazások (CTA) jövedelmező üzletágak, mivel rendkívül értékes és részletes felhasználói adatokhoz biztosítanak hozzáférést az alkalmazások mögött álló vállalatok számára.”

„A cselekvésre ösztönző CTA-adatok nemcsak kereskedelmileg értékesek és harmadik felek szétválaszthatatlan hálózatával megoszthatók, ezáltal a felhasználói intim információk célzott hirdetésekhez felhasználhatók, hanem súlyos biztonsági kockázatokat is jelentenek a felhasználók számára.” – hívták fel rá a figyelmet.

„Valós és ijesztő” biztonsági kockázatok

Rámutattak, hogy rossz kezekben az alkalmazások által a terhességi állapottal kapcsolatban gyűjtött adatok egészségbiztosítási „diszkriminációhoz”, a munkalehetőségek kockázatához , vagy akár családon belüli erőszakhoz is vezethetnek.

A kutatócsoport a „femtech” iparág jobb irányítását szorgalmazta, beleértve ezen alkalmazások adatbiztonságának javítását, amelyeknek „értelmes hozzájárulási lehetőségeket” kellene tartalmazniuk.

Azt is kérték, hogy a közegészségügyi szervek indítsanak alternatívákat a kereskedelmi forgalomban kapható nyomkövető alkalmazások helyett, amelyek nagyobb bizonyosságot adnának a nőknek adataik gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatban – számolt be róla a The Telegraph.

Profitot termelnek a felhasználói adatokkal

Stefanie Felsberger, a jelentés vezető szerzője rámutatott, hogy bár a menstruációs ciklust követő alkalmazásokat a női egyenjogúság és a nemek közötti egészségügyi szakadék kezelésének eszközeként mutatják be, ám a szolgáltatások mögött álló üzleti modell kereskedelmi felhasználáson alapul, profitot termelnek a felhasználói adatok és elemzések harmadik feleknek történő értékesítésével.

„A cikluskövető alkalmazásokat fejlesztő cégek által gyűjtött adatok árucikké válása valódi és ijesztő adatvédelmi és biztonsági kockázatokat jelent a nők számára.”

– fűzte hozzá.