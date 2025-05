Az EgészségAblak applikáció legújabb „tudománya”, hogy már a legkorábban elérhetőtől megmutatja a szakrendelésekre lefoglalható szabad időpontokat – jelentette be Molnár Karolina, a Belügyminisztérium (BM) stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára. A fővárosi Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet – Kerkovits Gyula Szakrendelőben tartott sajtótájékoztatón az államtitkár azt is hozzátette: az EgészségAblak legújabb funkciója lehetővé teszi, hogy országosan, illetve adott régióban vagy településen keresgéljünk az állami szakrendelések szabad időpontjai között.

Az eseményen, amelyen az Economx is részt vett, szintén kiderült, hogy bőven vannak, akik „vadásznak” a szabad szakrendelői időpontokra, ugyanis az EgészségAblak applikációt már több mint négymillióan töltötték le, és havonta 150 millió betegdokumentumot töltenek le róla – ismertette Molnár Karolina. Az államtitkár egyúttal cáfolta az utóbbi időben elterjedt tévhiteket, miszerint ugyanabba az intézménybe egy időpontot akár több beteg is lefoglalhat egyszerre.

Az újdonság tehát az egészségügyi alkalmazásban, hogy az app mostantól úgy rendezi számunkra sorrendbe, azaz kínálja fel a szabad időpontokat, hogy az ország mely intézményébe jutunk be legkorábban.

Révai Róbert, a kőbányai Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet orvos-igazgatója, megbízott főigazgatója ezzel kapcsolatban elmondta: náluk közel száz szakrendelés foglalható az applikáción keresztül. Kőnig Róbert sebész, a betegtájékoztatás és a betegelégedettség fejlesztéséért felelős miniszterelnöki biztos pedig arról beszélt, hogy nem csupán az időpontfoglalás népszerű az appon belül, hanem annak 'Egészség A-tól Z-ig' funkciója is, amely röviden és szakszerűen ad tájékoztatást az emberi testről, továbbá a különböző betegségekről és kezelésekről.

Molnár Karolina - Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

Ezzel kapcsolatban Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára két héttel ezelőtt arról adott ki közleményt, hogy már több mint egymillió szabad járóbeteg-időpont foglalható az appban. A politikus arra is emlékeztetett: mára a beutaló nélküli és a beutalóköteles ellátások esetében is érvényes, hogy a betegek az ország bármely szakrendelőjébe foglalhatnak időpontot.

Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a betegek így egyre több szakrendelésre és egyre rövidebb várakozási idővel juthatnak el. Az opció pedig változatlanul él: a betegek bármelyik elérhető szakrendelést választhatják, bárhová mehetnek az országban, (nem csupán a lakhelyükhöz tartozó szakrendelőbe) ha az időpontjukat az EgészségAblak applikációban foglalják le.

Az államtitkár szerint jelenleg több mint 100 ezer szabad időpont áll rendelkezésre röntgendiagnosztikára, nőgyógyászatra, sebészetre vagy tüdőgyógyászatra is járóbeteg-ellátásban; 50 ezernél több szabad időpont van traumatológiára, reumatológiára, fül-orr-gégészetre, belgyógyászatra, endokrinológiára, neurológiára, urológiára és laboratóriumi diagnosztikára; több tízezer időpont szabad ezeken kívül még kardiológiára, pszichiátriára, szemészetre, ultrahangra, bőrgyógyászatra és ortopédiára is.

Hozzátette, hogy nemcsak az okostelefonra ingyenesen letölthető EgészségAblak alkalmazásban, de a szintén ingyenes, 1812-es Egészségvonalon keresztül is foglalható járóbeteg-időpont.

Már a kismamákat is bedigitalizálták Április közepétől a várandósgondozási kiskönyv digitális verziója is elérhetővé vált az EgészségAblakban. Itt arról a minden kismama számára kötelező dokumentumról van szó, amelyik nyomon követi a terhesség 9 hónapját. Az elektronikus dokumentum a papír alapúhoz hasonlóan tartalmazza mindenekelőtt a várandósság alatti vizsgálatok, a különböző szűrések és laboreredmények adatait, eredményeit. Itt is az a cél, hogy az új funkcióként elérhető digitális verzióval a kismamák és az őket gondozó szakemberek – védőnők, szülész-nőgyógyászok, háziorvosok – számára könnyebbé és átláthatóbbá váljon az adminisztráció, valamint biztosított legyen az adatok gyors és pontos elérhetősége – tudtuk meg Molnár Karolinától.

Digitális állampolgárokká válni: az egészségügyben is

A belügyi tárca 2023-ban döntött arról, hogy egy olyan, mindenki számára letölthető, az egészségügy több területére kiterjedő mobilalkalmazást fejlesztenek, amely könnyen használható, átlátható, és mindezt a legmagasabb adatvédelmi normák betartásával kínálja. Ez lett az ingyenes EgészségAblak alkalmazás, amelyen keresztül a felhasználók többek között hozzáférnek a betegdokumentumaikhoz, a leleteikhez, kiválthatják a receptjeiket, megtalálják a legközelebbi gyógyszertárat, a háziorvosukat, illetve időpontot foglalhatnak orvosi vizsgálatra.

Az EgészségAblak mobilalkalmazás azóta is folyamatosan bővül, illetve az év elején a Digitális Állampolgárság Program (DÁP) része lett. A felhasználóknak egyetlen bejelentkezéssel – a központi csúcsalkalmazás felhasználónevével és jelszavával – elérhetők a különböző kormányzati szolgáltatások, köztük az EgészségAblak is, amely ezzel együtt egy dizájn frissítést is kapott – mondta el Molnár Karolina, a Belügyminisztérium stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkára még februárban a lapunknak adott interjúban.

Valószínűleg mindenkinek van otthon egy orvosi fiókja vagy mappája, ahol a leleteket, a beutalókat és az egyéb egészségügyi papírjait gyűjti. Ez a fiók, ez a mappa az applikációval most a telefonunkra költözött. Az EgészségAblakon keresztül elérem az összes adatomat, amit valamelyik állami egészségügyi szakrendszer tud rólam és hozzáférhetek a szolgáltatásokhoz . Éppen ezért, mivel minden ott van a telefonomon és ez nem csak kényelmes, hanem biztonságos is, többé nem fordulhat elő, hogy egy otthonfelejtett papír miatt maradunk ellátás vagy gyógyszer nélkül

– sorolta Molnár Karolina, aki kiemelten fontosnak tartja, hogy az EgészségAblak nem csak arra ad lehetőséget, hogy szerte az országban időpontot foglaljunk, hanem arra is, hogy a lefoglalt időpontot könnyen, gyorsan, bármiféle retorzió nélkül, ugyanúgy, ingyen és bérmentve le tudjuk mondani. Az államtitkár elárulta: a nemzetközi felmérések és a hazai visszajelzések is azt igazolják vissza, a betegek körülbelül negyede végül nem jelenik meg a lefoglalt időpontban.

Az államtitkár távolról sem gondolja, hogy a betegek ezzel szándékosan akadályoznák a rendszer működését, inkább arról van szó, hogy az időpont lemondása nehézségbe ütközött, mert például nem érték el a szakrendelőt telefonon. „Az appban azonban most egy gombnyomással törölhető vagy módosítható az időpont, az így felszabadult helyet pedig azonnal viheti más. Vagyis sokkal több ez annál, minthogy a kockás füzet az internetre költözött: érdemes folyamatosan nézni, hogy mikor szabadulnak fel új időpontok, mert a szakrendelők folyamatosan töltik fel ezeket."