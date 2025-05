Tavaly csaknem 17 százalékos volt a drágulás volt a budapesti lakáspiacon, eközben a budavári bérlakások akár átlagos forgalmiértékük 27 százalékáért is megvehetőek, de akad olyan is, ami az ingatlanszakértő által becsült ár alig 15 százalékáért elvihető. A Népszava hozzáteszi, sok a féláras bérlakás is a különleges környezetben álló műemlékházakban.

Íme néhány példa:

A Halászbástyánál, a Fortuna utcában egy 93 négyzetméteres lakásért 23,7 millió forintot kell fizetni a bérlőnek, ha meg akarja venni.

a bérlőnek, ha meg akarja venni. A Táncsics utcában 38,9 millióért vihető egy 223 négyzetméteres ingatlan ,

, az Úri utcában 25 millió egy 103 négyzetméteres lakás ,

, az Országház utcában egy 94 négyzetméteres otthonért 18 milliót kell fizetni.

kell fizetni. A Dísz téren 69 millióért kapható a 138 millióra értékelt 105 négyzetméteres önkormányzati lakás.

önkormányzati lakás. Az Úri utcában 69 négyzetméteres 13,5 millióért ,

, a Szentháromság térbe futó Tárnok utca 7. szám alatt pedig négy 51-59 négyzetméteres lakás is megvásárolható 15 millió forint alatt.

A teljes áras ingatlanoknál lehet részletfizetést kérni, de egyösszegű fizetés esetén 10 százalék kedvezmény.

Az önkormányzati bérlakások eladásáról rendelkező lakástörvény első körben nagy vihart kavart, majd a lényegesen átírt, az Alkotmánybíróságot is megjárt módosítást végül Budavárra szűkítették le.

A 2021 novemberében elfogadott jogszabály kötelezővé tette a budavári bérlakások kiárusítását, ha lakója legalább öt éve bérli az ingatlant. A vételár a bérleti jogviszony hosszától függ. Aki már 25 éve bérli az ingatlant, annak a vételár a forgalmi érték 15 százaléka. Ha valaki tulajdonjog cseréjével vált bérlővé, akkor a forgalmi érték 35-50 százalékát kell kifizetnie.

A Budai Várban szinte a teljes NER bevásárolt.

Az I. kerületben az 1400 önkormányzati tulajdonú bérlakásból a lakástörvény módosításával 1100 vált megvásárolhatóvá. A budavári önkormányzat a Népszava kérdésére most azt válaszolta, hogy a múlt hét végéig az érintett bérlők csaknem fele jelezte vételi szándékát: összesen 647 vételi joggal érintett lakásra érkezett vételi kérelem.

A Népszava azon kérdésére, miszerint a Budai Várban bérlőként megjelent politikai szereplők, például Bayer Zsolt, Palkovics László, Nagy Gábor Tamás, Zsidai Roy, Tiborcz István vagy Rákay Philip megvásárolnák-e ingatlanaikat, a kerület azt válaszolta, hogy „említett személyek közül csak az egyik kezdeményezte a vételi jog gyakorlását, melyről döntés még nem született. A képviselő-testületi döntés a korábbi határozatokhoz hasonlóan nyilvános lesz, ahogy most is elérhető az elsők között értékesített bérlakások határozata”.

Hozzátették, hogy a lakásértékesítések ügyében „Gelencsér Ferenc, a Momentum országgyűlési képviselője és Csobánczy Gábor, korábbi DK-s alpolgármester is érintett.”

A lakáseladásból származó bevétel a lakástörvény rendelkezése szerint elsősorban a kerületi lakóépületek homlokzatának teljes vagy részleges felújítására, az ingatlanok korszerűsítésére vagy ahhoz való hozzájárulásra használható fel. Az önkormányzat az idei évben 2,8 milliárd forintot költene erre, ami akár 100-200 lakás felújítására is lehetőséget ad.