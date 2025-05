Félt, hogy összetör valamit Leó pápa, inkább leállt

XIV. Leó pápa címert és személyi titkárt is választott magának, de ismét közbeszólt a tenisz. Az olasz nyílt bajnokság alkalmából a teniszimádó pápa nem hagyta ki, hogy ne fogadja a legjobb hazai teniszezőt. A labda és a humor most is jelen volt a találkozón.