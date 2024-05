Az Ajet a Turkish Airlines regionális légitársaságként működő márkája és május másodikától heti háromszor indul Magyarországról Isztambul ázsiai oldalára. Az AVIAREPS Magyarország Kft. több mint 25 éves tapasztalattal rendelkezik professzionális utasforgalmi GSA-szolgáltatások és turizmus-kommunikáció-és marketing területén, olvasható a közleményben.

Az AVIAREPS cégcsoport magyar leányvállalata olyan légitársaságokat képvisel, mint az Air Mauritius, Air Cairo, Air Serbia, Asiana, ElAl, Condor, China Southern, Ethiopian, Philippine Airlines, SunExpress, Xiamen Air és május 2-től a palettát színesíti az AJet is.

Az Ajet a Turkish Airlines regionális légitársaságként működő márkája, május másodikától heti háromszor indul Magyarországról Isztambul ázsiai oldalára, a Sabiha Gökçen Nemzetközi Repülőtérre.

A repülési idő körülbelül 2 óra és 15 óra 20-kor szál fel holnap az első gép Törökországba Ferihegyről. Május 2-i indulással és május 5-i érkezéssel 60 ezer forintba kerül a jegy az egyik legnagyobb gyűjtőoldal találati listája alapján.

Az AVIAREPS már a világ 65 országában 69 irodával van jelen.

Milyen úti célok?

Törökország továbbra is az első számú kedvenc a magyaroknál,de a többi mediterrán desztináció, köztük Görögország, Spanyolország, Olaszország, és az utóbbi időben Albánia is nagy népszerűségnek örvend. Nyilván a télből nyárba való utazás minden magyar álma, de például a Maldív-szigetek a nyári időszakban is kiváló feltételeket kínál. Zanzibár a csapadékosabb időszak miatt egyértelműen téli úti cél.

A jó ár-érték arányú, all inclusive ellátású utazásokat keressük.

A családosok a gyerekbarát hoteleket, míg a fiatalabb közönség és az egyedülálló párok a jó elhelyezkedésű szállodákat preferálják. Az is megfigyelhető, hogy általában a komplex, tehát szállást, transzfert, magyar idegenvezetőt és kirándulásokat tartalmazó csomagokat kedvelik. Ezt mi magas színvonalon tudjuk biztosítani, hiszen a saját helyi partneren keresztül közvetlen ráhatásunk van a szolgáltatások minőségére is.