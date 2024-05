Amíg itthon a legtöbben a pünkösdi hosszú hétvégét és az extra hétfői pihenőnapot élvezték, annyi minden történt a tőzsdéken, hogy még a profik is csak kapkodták a fejüket.

Az Nvidia szerdai gyorsjelentését várva az egekbe szökött a legnagyobb félvezetőkkel foglalkozó vállalatok árfolyama, a legnagyobb bank vezérigazgatója beszakította saját cégének árfolyamát, már a Wall Street utolsó pesszimista elemzője is bikapiacot vár, valamint újra a csúcsokat ostromolják a kriptovaluták.

Rekord közelben a vezető részvényindex

Áttörte az 5300 dolláros szintet és csúcsmagasságokban jár a legnagyobb amerikai vállalatok teljesítményét reprezentáló S&P 500 tőzsdeindex. Az index idén eddig 12 százalék hozamot fialt a befektetőknek, ráadásul egyre többen további emelkedésre számítanak.



A Wall Street egyik legutolsó pesszimista elemzője, a Morgan Stanley-nél tevékenykedő Michael Wilson jelentősen megemelte a várakozásait a vezető részvényindexre vonatkozóan: a korábbi 4500 dolláros célárfolyamát váratlanul nagy mértékben megnövelte, így véleménye szerint az S&P 500 még idén átlépheti az 5400 dolláros szintet is.

Az elemző a 20 százalékos célár emelést a robusztus vállalati bevételekkel indokolta, amit igazol a lecsengőben lévő gyorsjelentési szezon: szinte az összes nagyvállalat közzétette negyedéves pénzügyi eredményeit, amelyek a legtöbben esetben felülmúlták az elemzői várakozásokat (a Microsoft és a Google eredményeiről itt írtunk, az Apple adatait pedig ebben a cikkünkben elemeztük).

Szerdán jön az Nvidia

A hét legnagyobb érdeklődéssel várt eseménye az idei év slágerrészvényének, az Nvidiának a gyorsjelentése. A vállalat a mesterséges intelligencia fejlesztésének egyik legnagyobb nyertese, az általuk gyártott chipekre és az azokra szabott szoftverekre óriási a kereslet.

A várakozások nagyon magasak, így a hét elején rögtön meg is szaladt a félvezetőkkel foglalkozó vállalatok árfolyama, a legtöbb cég 2 százalék körüli emelkedéssel zárta a hétfői kereskedési napot. A legnagyobbak közül az Nvidia 2,5 százalékot javított, de a Broadcom és az AMD is több mint egy százalék pluszt hozott össze a hét első napján. Még az évek óta küszködő Intel is tudott javítani az árfolyamán.

Akadnak még pesszimisták

Beszakította a legnagyobb amerikai bank, a JP Morgan részvényeinek árfolyamát a vállalat vezérigazgatója, Jamie Dimon. A sikeres üzletember azt nyilatkozta, hogy közeleg nyugdíjba vonulásának ideje, ráadásul elmondása szerint óvatosan pesszimista a világgazdaság helyzetét illetően.

Kiemelte, hogy a geopolitikai feszültségek az elmúlt években nem látott módon kiéleződtek, ráadásul a magas kamatkörnyezet hatásai sem érezhetők még teljes mértékben.

Jamie Dimon szerint sok részvény jelenleg túlárazott, és a mostani árakon a JP Morgan nem vásárolna vissza a saját részvényeiből.

Kijelentései után a cég részvényeinek árfolyama 4,5 százalékot zuhant, ám befektetői így sem fognak szomorkodni, a bank papírjai idén ugyanis eddig 14 százalékot hoztak a tulajdonosoknak, felülteljesítve a piacot.

Hétfői gyorsjelentések

A hét elején tette közzé negyedéves gyorsjelentését az egyik legnagyobb kiberbiztonsági vállalat, a Palo Alto Networks. A cég az elemzői várakozásokhoz képest erősebb számokat produkált, 2 milliárd dolláros árbevételen részvényenként 1,32 dolláros nyereséget ért el.

Szintén hétfő este jelentett a COVID időszak egyik nagy nyertese, a Zoom Video Communications. A vállalat 1,14 milliárd dollárt keresett, amin részvényenként 1,35 dollár nyereséget tudott kimutatni.

Csúcstámadás a kriptopiacon

Az Amerikai Tőzsdefelügyeletnek (SEC) csütörtökig van ideje elbírálni az Ether ETF-eket. A Bloomberg elemzője szerint az új ETF-ek elfogadásának esélye 75 százalék, és ha a Bitcoin ETF-ek sikeréből indulunk ki, akkor hamarosan az Ether árfolyama is az egekbe szökhet.

A várakozások mindenesetre hatalmasak, az Ether árfolyama hirtelen 20 százalékot emelkedett, és ez magával húzta a főbb kriptovalutákat is. A Bitcoin az elmúlt napokban szintén összehozott egy 10 százalékos javulást, így újra 70 ezer dollár felett kereskednek vele.