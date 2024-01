ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Január 5-én az Alaska Airlines egyik Boeing-gépének törzse utazás közben kiszakadt, mivel a kivitelező rosszul szegecselte azt össze, emiatt nem bírta a nyomást. Mindössze a szerencsének volt köszönhető, hogy az utasok nem sérültek meg súlyosabban.

A baleset következtében a társaság részleges repülési tilalmat vezetett be, amely elsősorban a Boeing 737 MAX 9-es gépekre vonatkozik – jegyzi meg a Reuters.

A folyamatos repülőgéphiány miatt hónapok óta küzd a légi közlekedés azzal, hogy lépést tartson a járvány után fellendülő turizmussal.

Az egyhetes Airline Economics konferencián Rob Morris, az Ascend by Cirium globális tanácsadó cég vezetője a lapnak azt mondta, a kereslet többé-kevésbé megvan, a krédés az, hogy a kínálat mikor éri utol.

Korábban a vállalat ezt 2026-ra vagy 2027-re látta bekövetkezni, ám a MAX-modellek válsága miatt már ezzel is lefelé kell kockázatot vállalni.

Az amerikai Szövetségi Légiügyi Hivatal a múlt héten arra utasította a Boeing-ot, hogy állítsa le 737 MAX gyártásának növelését, amíg a problémákat nem orvosolják.

A MAX a Boeing leggyorsabban értékesített modellje, melynek már két egymást követő évben (2018-2019) is szembe kellett néznie biztonsági krízissel, mely a szabályozó hatóságokat akkor arra késztette, hogy szigorítsák a fejlesztés, és most már a gyártás ellenőrzését is.

Mindezt épp akkor, amikor az Airbus és a Boeing növelni akarná a termelést, hogy felvehesse a tempót a megugró kereslettel.

Emiatt pedig a légitársaságoknak is hiánnyal kell számolniuk a költségeikben, valamint a kibocsátás csökkentéséhez szükséges új technológiák beszerzésében, melyek a vitel- és lízingdíjak drágulásához vezethetnek.

Udvarházy Ferenc István, az Air Lease ügyvezető elnöke szerint folytatódni fognak az általános ellátási kihívások, emiatt pedig kétséges, hogy az Airbus teljesíteni tudja azt a célját, miszerint 2026-ra havi 75 darab egyfolyosós repülőgépre növeli termelését.