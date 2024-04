Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

üzleti konferenciájáról! JEGYVÁSÁRLÁS Szerezze be

jegyét most.

Magyarországi leányvállalata révén folytatja terjeszkedését és fejlesztéseit hazánkban a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb utazásszervezője, az ITAKA. A magyar piacon alig két év alatt meghatározó szereplővé fejlődő ITAKA Hungary 2023-ban mintegy 8 milliárd forintos bevételt produkált, legfrissebb utasforgalmi prognózisai szerint pedig

a tavalyihoz képest 30 százalékos átlagár növekedéssel kalkulál az idei évre.

A lengyel anyacég 2022-ben lépett be a magyar piacra, eddig azonban csak online foglalásokon, call centeren, valamint partnerhálózaton keresztül szolgálta ki magyarországi utasait. A piaci igények azonban azt mutatták, hogy a nálunk hagyományokon alapuló offline foglalási szolgáltatás továbbra is népszerű, ezért megnyitották első irodájukat a budapesti Corvin Plazában.

„Legfőbb célunk, hogy még közelebb kerüljünk az ügyfelekhez, és még jobban kiszolgálhassuk az utazási igényeiket, felejthetetlen élményeket, illetve a lehető legoptimálisabb utazási csomagokat kínálva a számukra” – nyilatkozta Kreiter Gábor, az ITAKA Hungary ügyvezető igazgatója.

Külföldre mennénk

Mivel a magyar emberek utazási kedve továbbra is jelentős, sőt a hazai turisztikai szakemberek óvatos becslései is azt mutatják, hogy a külföldi utazások száma rekordokat fog dönteni az idén, ezért a cég pozitívan tekint a jövőbe.

„A napokban zárult le a 2024-es előfoglalási szezon, és az elsődleges elemzésekből már most az látszódik, hogy a tavalyihoz képest sokkal jobban sikerült a nyári ajánlatok értékesítése. Ez azt prognosztizálja, hogy jó év elé nézünk, és ez a kedvező tendencia azt ígéri, hogy a 3. legnagyobb magyarországi utazásszervező irodává léphetünk elő. Természetesen a végeredményt nagyban befolyásolják a gazdasági körülmények, valamint a geopolitikai helyzet is, hiszen ahogy mondani szokták; a turizmus a béke iparága” – húzta alá Kreiter Gábor.

Milyen úti célok?

Törökország továbbra is az első számú kedvenc, de a többi mediterrán desztináció, köztük Görögország, Spanyolország, Olaszország, és az utóbbi időben Albánia is nagy népszerűségnek örvend. Nyilván a télből nyárba való utazás minden magyar álma, de például a Maldív-szigetek a nyári időszakban is kiváló feltételeket kínál. Zanzibár a csapadékosabb időszak miatt egyértelműen téli úti cél.

A magyarok általában a jó ár-érték arányú, all inclusive ellátású utazásokat keresik.

A családosok a gyerekbarát hoteleket, míg a fiatalabb közönség és az egyedülálló párok a jó elhelyezkedésű szállodákat preferálják. Az is megfigyelhető, hogy általában a komplex, tehát szállást, transzfert, magyar idegenvezetőt és kirándulásokat tartalmazó csomagokat kedvelik. Ezt mi magas színvonalon tudjuk biztosítani, hiszen a saját helyi partneren keresztül közvetlen ráhatásunk van a szolgáltatások minőségére is.