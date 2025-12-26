A hatóságok leállították a hagyományos karácsonyi úszás során eltűnt két férfi keresését Anglia délnyugati részén, Devonban, akik a viharos időjárásra vonatkozó figyelmeztetés ellenére ugrottak bele a tengerbe.

Miközben helikopterek és mentőcsónakok küzdöttek az elemekkel, több környékbeli ünnepi úszást is töröltek a veszélyes körülmények miatt.

„Kiterjedt part menti és nyílt tengeri kutatások után a parti őrség a keresést délután 5 órakor leállította”

– közölte Devon és Cornwall rendőrsége.

Imakő egy kavicsos tengerparton. Fotó: Bill Allsopp/Getty Images / Universal Images

„Úszóhelyként ismert, és rengeteg fiatal jár oda karácsonyi úszásra, ahol üvöltözve hallatják a hangjukat”

– mondta el Dr. Bowen, egy nyugdíjas helyi pszichiáter a The Telegraphnak, egyben hozzátette:

„De amit az emberek nem vesznek észre, az az, hogy ez egy kavicsos strand, és a legjobb időkben is – hacsak nincs megfelelő cipőd – még egy igazán jó napon is eleshetsz. És lényegében manapság még egy jó úszónak sem lett volna esélye, ha elesik a hullámok alatt. Ez veszélyes lehet.”

A nyugdíjas pszichiáter elmondta, hogy csütörtökön egész nap láttak egy mentőcsónakot nyolcas alakzatokat rajzolni a vízre, miközben az eltűnt úszókat keresték, majd délután 4:05 körül kelet felé vették az irányt, hogy kövessék az áramlatot.

Másutt a hideg és viharos időjárás arra kényszerítette a szervezőket, hogy lemondják a karácsonyi úszást, mint például a dorseti Weymouth kikötőben.

A rendezvény 77 éves történetében ez mindössze a harmadik alkalom, hogy a hidegvízi úszásra nem került sor, legutóbb a világjárvány miatt. A tenger hőmérséklete Weymouthban csütörtökön 10-11 Celsius-fok körül volt, a szél pedig erős áramlatokat és hullámzó vizet okozott a kikötőben.

Tapasztalt hidegvízi úszók indultak az első versenyen, de még ők is küzdöttek a körülmények miatt, és a szervezők úgy döntöttek, hogy senki másnak nem biztonságos a karácsonyi úszás, és törölték az esemény további részét.