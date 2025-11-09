Az 50 éves Szergej Sztorozsenko, az orosz 6. Egyesített Fegyveres Hadsereg parancsnoka valószínűleg a legmagasabb rangú ukrán disszidens az orosz hadseregben. Az altábornagy irányítja az ukrán frontvonal északkeleti peremén fekvő létfontosságú erődítmény, Kupjanszk ostromát. Sztorozsenko egy faluban nőtt fel, kétórás autóútra nyugatra ettől a várostól.

Sztorozsenko altábornagy, vagy ahogy tisztjei hívták, az „Őrszem”, korábban a Krím legnagyobb ukrán egységét vezette. A félsziget 2014-es megszállása után csatlakozott az orosz hadsereghez, és állítólag több száz, az irányítása alatt álló katonát is erre buzdított.

Miután kitüntették a „Krím Visszaadásáért” érdemrenddel, átvette az újonnan megalakult Oroszország 126. Parti Védelmi Dandárjának parancsnokságát a Krímben, és folyamatosan emelkedett a ranglétrán.

A BBC ukrajnai vizsgálata szerint közvetlenül részt vett a teljes körű invázió megtervezésében és megszervezésében. Ő vezette a 35. hadsereget Harkivban – ahol rokonai ma is élnek –, ugyanakkor részese volt egy súlyos vereségnek Izjum városában 2022-ben.

2023-ban Putyin altábornaggyá léptette elő, és átvette a 6. hadsereg vezetését és a kupjanszki támadást.

A The Telegraph felhívja rá a figyelmet, ha az orosz erők elfoglalják Kupjanszkot, akkor az Oroszország kapujaként szolgálhat a tágabb régióba, veszélyeztetve a kulcsfontosságú utánpótlási vonalakat, és lehetővé téve Vlagyimir Putyin erőinek előrenyomulását Harkiv, Ukrajna második legnagyobb városa felé.

A Deep State nyílt forráskódú hírszerzési térképe szerint jelenleg az orosz erők tartják ellenőrzésük alatt a város északi kerületeit, míg Ukrajna továbbra is ellenőrzi keleten és délen a várost. Ismeretlen számú orosz katona tartózkodik a város központjában. Mindkét fél katonái, a fejük felett zümmögő drónok állandó fenyegetése mellett, házról házra vívnak csatákat egymással.

Viktor Tregubov őrnagy, az ukrán Egyesített Erők Csoportjának szóvivője a The Telegraphnak elmondta:

„Oroszország centiméterről centiméterre, épületről épületre próbálja elfoglalni a várost.”

Ez egy tágabb terv része, amelynek célja az ukrán védelmi erők kimerítése és destabilizálása.

„A taktika működik, de csak akkor, ha korlátlan számú gyalogságod van, és nem törődsz az életükkel”

– tette hozzá.

Hogy megkerülje Ukrajna védelmi vonalait és a drónok körözését, Oroszország a Pokrovszkban már máshol is alkalmazott taktikát alkalmazott:

kis, két-három fős szabotázs- és felderítő csoportokat küldött, hogy átosonjanak az ukrán vonalakon.

A beszivárgók megpróbálnak káoszt szítani az ellenséges vonalak mögött, drónüzemeltetőket vesznek célba és logisztikát fenyegetnek. Legtöbbjüket még az erősítés megérkezése előtt megölik.

Szeptember elején az orosz erők egy földalatti csővezeték-hálózatot használtak az Oszkil folyó alatt – amely a Kupjanszkot védő természetes védelmi gát –, hogy megkerüljék az ukrán állásokat a város északi peremén. A méter széles alagutakon, több kilométeren át kúszva, ez volt a harmadik alkalom, hogy az orosz hadsereg végrehajtott egy csővezetékes katonai műveletet az avgyijivkai és a kurszki régiós sikert követően.

Mára az ukrán szóvivő szerint mintegy 500 civil maradt Kupjanszk romjai között, amelynek háború előtti lakossága 27 ezer fő volt.

Jevhen Koljada, a harkivi civileket segítő Segélykoordinációs Központ (RCC) vezetője azt mondta:

„A városban nem lehet túlélni, nemhogy élni. Nincs víz, nincs áram, nincs gáz, a tüzérségi támadások, rakétatámadások és csapások pedig folyamatosak.”

A The Telegraph felhívja rá a figyelmet, hogy a délebbre fekvő Pokrovszk városával ellentétben, Kupjanszkot egyelőre még nem fenyegeti a közvetlen bevétel réme.

Ivan Stupak, ukrán katonai elemző és az ukrán biztonsági szolgálat volt tisztje a brit hírportálnak azt mondta:

„Pokrovszkhoz képest Kupjanszkban jónak tűnik a helyzet.”

A város valószínűleg legalább decemberig vagy januárig kitart, „de sok múlik azon, hogy mindkét fél mennyire tud ellátmányt és erősítést hozni”. Ha Pokrovszk elesik, és Oroszország az erők egy részét északra csoportosítja át, „akkor a helyzet sokkal nehezebbé válik”.

Reméli, hogy a tél Ukrajna oldalán áll majd. A kevesebb lombozat miatt az oroszoknak kevesebb búvóhelyük lesz, és a támadások veszélyesebbé válnak.

„Kupjanszk egyelőre nem a fő sztori” – mondta. Hamarosan azzá válhat.