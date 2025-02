Az Isuzu Motors 43 milliárd jent (280 millió dollárt) fektet be egy új gyártóüzem építésébe Dél-Karolinában. A japán autógyártó ezzel készül elkerülni a Mexikóból és Kanadából az Egyesült Államokba importált termékekre kivetett vámokat - számolt be a Bloomberg.

Az Isuzu tervei szerint a telephely 2027-re elkészül, 2028-ra már több mint 700 dolgozót foglalkoztat, 2030-ra pedig évi 50 ezer járművet gyárt.

„Olyan rugalmas gyártási módszert tervezünk alkalmazni, amely képes kielégíteni a benzinüzemű autók iránti keresletet, ugyanakkor szem előtt tartjuk az elektromos személygépkocsikra való hosszú távú átállást is” - tudatta a japán cég.

Shigeru Ishiba japán miniszterelnök a múlt héten tájékoztatta Donald Trump amerikai elnököt arról, hogy az Isuzu üzemet kíván építeni és munkahelyeket teremteni az Egyesült Államokban. Ishiba azt is elmondta, hogy a Toyota Motor szintén további amerikai beruházásokra készül.

Mexikóban és Kanadában számos gyártó és összeszerelő cég működik, amelyek rengeteg járművet szállítanak amerikai piacra. Számukra különösen nagy gondot jelentenek Trump potenciális importvámjai.