A G7 számításai szerint januárban valóban megugrott a lakosság gázfogyasztása az előző évhez képest, de még így sem érte el a 2022-es rezsiemelés előtti szintet. A 2010-es évek második felében volt olyan január, amikor a fagyos idő miatt a mostaninál is negyedével több gázt égettek el a háztartások, de akkor sem volt szükség kormányzati beavatkozásra. A lap szerint ez azt jelzi: a januári rezsistop nem a hideg miatt, hanem a 2022-es rezsiemelés és a szabályozás átalakítása miatt vált szükségessé, és a négy évvel ezelőtti változtatás miatt esetlegesen keletkező többletköltséget kívánja enyhíteni a kormány.

A kormány múlt héten jelentette be, hogy januárban minden háztartás 30 százalékos fűtési kedvezményt kap. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a gázszámlából a fogyasztás 30 százalékát jóváírják, ráadásul az éves felhasználásba sem számít bele, így senki nem csúszhat át a kedvezményes sávból a 2022-es hétszeres árú tarifába. A 30 százalékot nem hasra ütve számolták ki - írta a G7, emlékeztetve, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legutóbbi Kormányinfón azt mondta: január 20. környékéig ennyi volt a hideg miatti többletfogyasztás. A hónap végére azonban már enyhébb volt az idő, így a növekmény valószínűleg kisebb lesz.

A G7 becslése szerint a lakossági gázigény januárban mindössze 20 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A rezsiemelés előtt az azonos hőmérséklet mellett 15-20 százalékkal több gázt fogyasztottak a háztartások, így az idei támogatás elsősorban a 2022-es szabályozás következményeit enyhíti. Az elosztói adatok is azt mutatják, hogy a 2022 előtti szinthez képest egyáltalán nem volt kiugró a januári fogyasztás. Például 2017 januárjában, amikor az átlaghőmérséklet -5,8 Celsius-fok volt, a lakosság 885 millió köbméter gázt égetett el, ez a mostaninál nagyjából 180 millióval, azaz 25 százalékkal több. Az akkori kiugró igény az év egészére elosztva 5-6 százalékos fogyasztásnövekedést jelentett, ami 8-10 ezer forinttal magasabb éves gázszámlát eredményezett.

A 2022-es rezsiemeléskor a fogyasztás 1729 köbméter feletti részére hétszeres árat vezettek be (747 forint/köbméter). Egy hidegebb januárban ez akár 20-60 ezer forintos többletköltséget jelenthetett volna egy átlagos háztartásnak. Ennek ment elébe a kormány a januári rezsistoppal: szociális szempontból indokolt, de valójában a 2022-es szabályozás következményét kompenzálja.