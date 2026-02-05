A közgyűlés feloszlatását Pintér Bence (Tiszta Szívvel a Városért - TSZV) kezdeményezte a Győr-Szol Zrt. kezelésében álló önkormányzati lakáskassza ügyében. Az előterjesztést a közgyűlés a Fidesz-frakció ellenvoksaival elutasította.

Fekete Dávid, Győr és térségének miniszteri biztosa, a Fidesz-frakció vezetője hazug lejárató kampánynak nevezte, amit Pintér Bence "Győrrel és a győri cégekkel szemben kitalált". A polgármester így próbál Magyar Péter "kedvére tenni" - mondta.

A közgyűlés fideszes többsége megszavazta, hogy induljon fegyelmi eljárás Pintér Bence ellen, mivel a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal megállapította, hogy a polgármester - a zárt ülések utáni nyilatkozataival - megsértette a helyi önkormányzatokról szóló törvényt, a győri közgyűlés szervezeti és működési szabályzatát, és nem tett eleget titoktartási kötelezettségének a zárt ülések tekintetében.

A fegyelmi eljárást háromtagú vizsgálóbizottság folytatja le.

A délelőtt tíz órakor kezdődő, feszült hangulatú közgyűlésre délután több érdeklődő érkezett. Akik nem jutottak be a díszterembe, a városháza aulájában kivetítőn követhették nyomon a közgyűlést. A nézők délután és este olykor hangosan nyilvánítottak véleményt, ezért a polgármester többször rendre utasította őket - számolt be az MTI.

Pintér Bence polgármester még kedden reggel jelentette be, hogy feljelentést tesz, és kezdeményezi a közgyűlés feloszlatását, mert a Fidesz-többségű testület felügyeletében álló Győr-Szol kezelésében szerinte 1,7 milliárd forint tűnt el az önkormányzat lakáskasszájából. A harmincegy éve gyűlő kasszában 2025 januárjában még több mint 2 milliárd forint volt, szeptemberre viszont már csak 304 millió maradt a bankszámlán. A Győr-Szol még aznap közleményben reagált, amelyben azt írták: „minden pénz megvan, egy forint sem hiányzik belőle”. Ezt alátámasztandó mellékelték a főkönyvi kivonatot, amely 2,1 milliárd forintos egyenleget mutat. Pintér szerint azonban „hiába mutatják meg, mennyi pénznek kellene meglennie a főkönyvben, ha a bankszámlán csak töredéke van.