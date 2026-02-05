Csütörtökön napközben elsősorban a Dunától keletre akár hosszabb időre is elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet, ezzel szemben a nyugati, délnyugati harmadban többfelé tartósan borult időre van kilátás. Időszakos gyenge eső, zápor az ország több pontján is előfordulhat, a nappali órákban az Alföldön kissé alacsonyabb valószínűséggel eshet. Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleti, délkeleti szél, de az északkeleti tájakon gyengébb lesz a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet a nyugati harmadban és Borsodban többnyire 3 és 8, másutt 9 és 16 fok között valószínű - a délkeleti határ közelében lehet a legenyhébb az idő. Késő este 0, +7 fok várható - közölte a HungaroMet.

Pénteken kezdetben szórványosan a középső és északi, északkeleti országrészben fordulhat elő eső, zápor, majd napközben egyre inkább északon, északkeleten, illetve estefelé a délnyugati határ közelében alakulhat ki gyenge eső. Az Északi-középhegység térségében borongós, nyirkos marad az idő, máshol több-kevesebb időre kisüt a nap. A déli-délkeleti szél a Dunántúl északi felén többfelé megélénkülhet. A minimumok -1 és +6, a maximumok pedig többnyire 8 és 14 fok között várhatók, ennél pár fokkal hidegebb az Északi-középhegység térségében lesz.

Szombaton erősen felhős, borult, északkeleten több helyen párás, ködös időre van kilátás. Napközben szórványosan előfordulhat eső, szitálás. Délután délnyugaton szakadozhat fel hosszabb időszakokra a felhőzet, és süthet ki a nap. Az ország középső harmadán, ezen belül is főként északon időnként élénk lehet a nyugati, északnyugati szél. Folytatódik az enyhe idő, 5 és 12 fok közötti maximumokkal.

Vasárnap már többfelé felszakadozhat a felhőzet, és hosszabb-rövidebb időszakokra kisüthet a nap, de elszórtan - többségében a Dunától keletre - kisebb eső, estefelé északkeleten havas eső, gyenge havazás előfordulhat. Napközben többfelé feltámad az északi-északnyugati szél, a Bakonyban erős lökések is lehetnek. Kora reggel -1 és +3, míg napközben 5 és 11 fok között alakul a hőmérséklet - olvasható az Időkép előrejelzésében.