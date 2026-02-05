Nem sikerült a szerbeknek a törvényi határidőig választási listát állítaniuk, így a közösségnek nem lesz képviselete az Országgyűlésben – tudta meg a Népszava.

A lap emlékeztetett, az április 12-én esedékes parlamenti választáson a nemzetiségi névjegyzékben szereplő választópolgárok külön tudnak szavazni arról is, hogy szószólóként ki képviselje közösségüket a törvényhozásban. Az első helyen szereplő jelöltből válik szószóló, a szavazás maga formalitás.

Ám a közösség nem küldhet szószólót a parlamentbe, ha nem sikerül listát állítani, márpedig a portál információi szerint a szerbekkel pont ez történt:

nem tudtak megállapodni a lista összetételéről, a határidő pedig hétfőn lejárt.

A Szerb Országos Önkormányzat elnöke arról számolt be, hogy a listáról döntő 15 képviselőből álló szerb testületben szavazategyenlőség alakult ki. Lásztity Jovánka elmondása szerint mindkét tábor hét-hét főből állt, a 15. képviselő, aki a mérleg nyelve lehetett volna, végül elhagyta a közgyűlés helyszínét.

Miután a helyzetet nem lehetett megoldani, berekesztették az ülést.