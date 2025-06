Miközben jó eséllyel 2025-ben sem maradunk hőségriadó nélkül, bekopogtatott a rossz hír a hűsítő finomság kedvelői számára – holott több helyütt már így is igen drága egy gombóc fagyi.

A kókuszolaj (vagy kókuszzsír) mint a fagylalt egyik kulcsfontosságú összetevője ugyanis olyannyira elszabadult az árát tekintve, hogy a drágulás sorából vélhetően a jéghideg édesség sem marad ki.

Előretekintve ráadásul további áremelkedések valószínűsíthetők, mivel a kereslet továbbra is meghaladja a kínálatot – számol be az al-Dzsazíra.

Május végén a Rotterdamba szállított fülöp-szigeteki kókuszolaj

nagykereskedelmi ára elérte a tonnánkénti 2800 dollárt (közel 1 millió forint), ami nagyjából kétszerese az egy évvel korábbinak.

A délkelet-ázsiai régióban történik a világ kókuszolaj-termelésének nagyjából kétharmada, ám mind a Fülöp-szigetek, mind Indonézia kedvezőtlen időjárással nézett szembe, s ennek a termésre gyakorolt hatása az egész világon érezhető.

Megjegyzik, magas olvadáspontjának köszönhetően a kókuszolaj szobahőmérsékleten hosszabb ideig szilárd állapotban tartja az iparilag előállított fagylaltot. Ami pedig az élelmiszeripari vállalatok számára kulcsfontosságú, hogy ezt anélkül teszi, hogy befolyásolná a fagylalt ízét és állagát.

A szegmens nem elhanyagolható, ha csupán azt nézzük, hogy a globális fagylaltipar 2024-ben 81 milliárd dolláros forgalmat bonyolított.

A trópusi területeken termő kókuszdiónak sok-sok csapadékra és napsütésre van szüksége. Viszont az El Nino időjárási jelenség extrém hőséget és az átlagosnál nagyobb szárazságot hozott a csendes-óceáni térségben tavaly júniustól októberig. Ezt a termelők is megérezték, a szokásosnál kevesebb kókusz termett, és úgy fest, hogy 2025 és 2026 is hasonló lesz, így hasonló termésre is számítanak.