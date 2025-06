A nemrégiben napvilágot látott új szabályozás értelmében

annak, akit mobiltelefonnal a kezében kapnak rajta vezetés közben, első alkalommal 350 euró bírságot kell fizetnie és le kell adnia jogosítványát 30 napra.

Másodszori alkalommal már 1000 eurót kell fizetnie, okmánya pedig fél évre bevonásra kerül. Harmadszorra vétők esetében a bírság már 2000 euró, a vezetési tilalom ideje pedig egy évre emelkedik.

Hasonló szankciós mechanizmus vonatkozik a védősisak nélkül motorozókra, illetve utasaikra is. A görög közlekedési szövetség szerint a probléma súlyát jelzi, hogy szinte minden ötödik motoros sisak nélkül közlekedik, és

az országban a közúti halálos balesetek áldozatainak 38 százaléka motoros, míg az európai uniós átlag mindössze 18 százalék.

A szűk sikátorokon és utakon a jövőben óránkénti 30 kilométeres sebességkorlátozást léptetnek életbe, a belvárosi főutakon pedig legfeljebb 50 kilométeres óránkénti sebességgel lehet majd hajtani. Autópályákon ugyanakkor 140 kilométeres sebesség lesz megengedett az eddigi 130 kilométer helyett.

A pénzbírságok a sebességkorlátozás megszegésének mértékéhez igazodnak, de legfeljebb 8000 euróig terjednek, és a jogosítvány négy évre történő megvonását eredményezhetik azok számára, akik több mint 200 kilométeres óránkénti sebességgel hajtanak az utakon.

Különösen magas büntetések várnak azokra, akik autósversenyeket rögtönöznek a közutakon, illetve akár tettlegességig fajuló viselkedést tanúsítanak a forgalomban. Ezen esetekben a törvény már első alkalommal 2000 euró bírságot ír elő és a vezetői engedély megvonását egy évre. A bűnismétlők már e büntetési tételek duplájára számíthatnak, ami újabb szabályszegéssel újfent duplájára emelkedik, így harmadszori alkalommal már 8000 euró bírság és négy év járművezetői eltiltás várja az érintetteket.

Ugyan már most is tilos Görögországban 12 évesnél fiatalabb gyerekek jelenlétében egy autóban dohányozni, a véralkoholszintre vonatkozó határérték pedig milliliterenként 0,5 milligramm, a szabálysértők a szabálysértés súlyosságától függően legkevesebb 1000 euró bírságra, illetve akár tíz évig terjedő járművezetői eltiltásra számíthatnak.

A görög autóklubok mindemellett azt ajánlják a Görögországba autóval látogató turistáknak, hogy kössenek átfogó utazási biztosítást. Az ajánlás hátterében az áll, hogy a mintegy 8 millió bejegyzett görög járműből félmillióra nem kötöttek biztosítást. A görög kormány ez ellen is fel kíván lépni.

Az országban mindemellett már az év eleje óta szigorúbban betartatják a lakókocsikra vonatkozó szabályokat, így például a lakókocsik egy helyen nem parkolhatnak 24 óránál hosszabb ideig. Kivételt a kempingek és a parkolók jelentik. A szabálysértők ez esetben is komoly bírságokra számíthatnak, ami fejenként akár 300 euró is lehet. Amennyiben az ügy bíróság elé kerül, vagy a renitens nem fizet, akkor akár 3000 euróra is emelkedhet a bírság és három hónap elzárás is fenyegetheti a szabályszegőt.