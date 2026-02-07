Bejelentette a Párbeszéd–ZÖLDEK, hogy nem indul a 2026-os országgyűlési választáson. A párt közleménye szerint döntésük hátterében az áll, hogy a jelenlegi magyar politikai rendszer autokratikus jellegűvé vált, a hatalom és az állam összefonódott, a jogállami fékek és ellensúlyok leépültek, miközben a döntések egy szűk politikai vezetés kezében összpontosulnak.

A párt úgy látja, az Orbán Viktor vezette kormányzás nem a társadalom egészét szolgálja, hanem egy szűk hatalmi elit érdekeit, és Magyarország az európai demokratikus értékektől is eltávolodott.

A Párbeszéd szerint ebben a politikai környezetben az önálló indulás nem járulna hozzá érdemben a kormányváltáshoz.

A közlemény hangsúlyozza: a párt 2013-as megalakulása óta következetesen képviselte a zöld és baloldali értékeket, eredményeik közé sorolják például Karácsony Gergely főpolgármesterré választását, a klíma- és szociális ügyek napirenden tartását, valamint az előválasztás intézményének meghonosítását.

A Párbeszéd–ZÖLDEK szerint az autokrácia lebontásához nagyobb, egységesebb politikai erőre van szükség, ezért a kormányváltás érdekében most nem állnak rajthoz 2026-ban. Hozzátették azonban, hogy az áprilisi választások után is aktívak maradnak, és továbbra is egy igazságosabb, szolidárisabb és zöld Magyarországért kívánnak dolgozni.