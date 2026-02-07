Sporteseményekben gazdag hétvége vár sportimádókra: indul a fogadási szezon az amerikai futballban és a hazai labdarúgásban, és a téli sportok kedvelői is izgatottan várják a közvetítéseket, hiszen Olaszországban elstartoltak a téli olimpiai játékok, ahol a 15 fős magyar küldöttségnek is szurkolhatunk. Hogy milyen eredményekben bíznak a magyar fogadók, arról a Szerencsejáték Zrt. írt egy összefoglalót.

Super Bowl

A NFL-szezon idén is megmutatta, milyen hihetetlenül gyors tempóban képes változni az amerikai futball világa. A New England Patriots legutóbb 2019-ben, a Seattle pedig 2014-ben nyert Super Bowlt. A szezon előtt egyáltalán nem tartozott a favoritok közé a Patriots, 80-as nyereményszorzóval lehetett fogadni a végső sikerükre, de ellenfelük, a Seattle Seahawks is 60-as nyereményszorzóról indult. A fogadók pedig értékelték a Seattle stabilitását, a védelem erejének is köszönhetően ők lettek a döntő favoritjai, 8-szor annyi tét érkezett a sikerükre, mint a New Englandére.

Volt olyan Tippmixpro-játékos, aki még tavaly novemberben tippelt a New England győzelmére 25-szörös nyereményszorzó mellett, illetve olyan is, aki még augusztusban, 70-es oddsért fogadott a Patriots-ra valamint, aki már szeptemberben, 60,00-s oddsért tippelt a Seattle végső sikerére.

A fogadók lelkesedését mutatják a következő érdekes adatok is:

Egy fogadó különösen nagy izgalommal várhatja a szezon végső összecsapását, ugyanis 29-szeres odds mellett fogadott a Seahawks sikerére, ezzel a szelvénnyel pedig 101,50-es nyereményszorzót érhet el, ha helyes lesz a tippje.

A legértékesebb játékosnak járó címet a fogadók legszívesebben a Pats irányítójának, Drake Mayenek ítélnék, de az elismerésre a fogadók szerint Sam Darnold is nagy eséllyel pályázhat.

A nem sport jellegű fogadási piacok sem hagyják hidegen a sportfogadókat, hiszen a pénzfeldobás eredményére is tesznek tétet. Érdekesség, hogy a New England Patriots egyszer sem nyert Super Bowlt, amikor megnyerte a pénzfeldobást, míg ez az arány a Seattle Seahawks esetében 3-ból 1.

Gyümölcsöző hónap áll a sportfogadók mögött,

egy TippmixPro játékos január 25-én összesen 18 129 forintos téttel milliókra válthatta tippjeit. A szerencsés kosárlabda, labdarúgás és NFL mérkőzésekkel 110,00-es eredő oddsszal 1 999 988 forintot vihetett haza.

A hónap tippmixkirálya egyértelműen az a győri játékos, aki az iráni, a szaúdi, az egyiptomi és az angol ligás tippjeivel kilences kötésben összesen 51 840 forintos tétjével 386,80-as oddsszal 20 051 883 forintot nyert.

NBI

Az NBI végső győztese kapcsán az eddig beérkezett tippek 95 százaléka a Fradi sikerét várja, 2 százalék a Győrét, 1,5 százalék az Újpestét. A szezon előtt – amikor az Újpestre tett tétek nagy része beérkezett - még 20,00-s szorzót jelentett a lilák végső sikere, de a gyenge szereplés miatt immáron 200,00-s szorzóért fogadható ez a kimenetel. Egyelőre a Dárdai-korszak kezdete sem rázta fel az újpestieket, két mérkőzésen mindössze egy pontot fociztak össze a lilák.

Az előttünk álló hétvégén rangadókban nem lesz hiány, hiszen a Debrecen-Paks találkozó mellett a fővárost ismét derbi pezsdíti fel, ugyanis az Újpest az FTC otthonába látogat. A Fradi hazai pályán 2016 óta pontot sem vesztett ősi riválisával szemben, ebben a szezonban viszont mind az 5 vereségét hazai pályán szenvedte el a bajnokságban. Az Újpest legutóbb 2015 decemberében, azaz több mint 10 éve nem győzte le a kilencedik kerületieket.

A fogadók szerint az Újpest hosszú negatív szériája nem ezen a hétvégén fog véget érni, hiszen a többség újfent zöld-fehér sikert vár a mérkőzésen, a fogadások 85 százaléka a Fradi sikerére számít 1,50-es nyereményszorzó mellett.

A legtöbben, az eddig beérkezett téteket vizsgálva 3-1-es végeredményt várnak szombaton 10,50-es szorzóért, de az 1-1-es döntetlenre is sokan tippelnek 7,25-ös oddsért.

A két csapat utolsó három egymás elleni tétmeccsén mindig született gól az első félidőben, a fogadói többség pedig újfent azt várja, hogy már az első játékrészben lesz legalább egy gól, a fogadók több mint 90 százaléka számít arra a kimenetelre, hogy mindkét csapat szerez gólt, de szintén 90 százalék feletti a fogadások aránya arra is, hogy legalább 3 gól születik a mérkőzésen.

XXV. Téli Olimpia

Jó eredményeket várnak a fogadók a 2026-os téli olimpiai játékokon a 15 fős magyar küldöttség tagjaitól. Dobogós helyezésre kevesebb esélyt látnak, azt inkább, hogy a Top6-ban végez majd magyar induló. A fogadók szerint a legjobb magyar szereplés a rövidpályás gyorskorcsolyában és műkorcsolyában várható, az orosz születésű Maria Pavlova – Alexei Sviatchenko kettőstől pedig akár az éremszerzés is elképzelhető.

A legnagyobb érdeklődés a jégkorong-eseményeket kíséri, érdekesség, hogy 2014 után először vesznek részt NHL-játékosok a tornán. Az oddsok alapján Kanada és az USA a torna két favoritja, a fogadók körében elsöprő a kanadai fölény, az outrightra beérkezett fogadások 98 százaléka vár kanadai sikert.