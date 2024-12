Lassan átszivárognak a gyakorlatba az ESG szólamok

Európában, a Közel-Keleten és Afrikában (EMA régió) a biztosítási szektor jelentős átalakuláson megy át az ESG-kockázatok kezelése érdekében, a fenntarthatósági célok azonban csak lassan ágyazódnak be a működésbe. A folyamatot a szabályozás is gyorsítja, amire szükség is van, mert a biztosítók az árakon és termékeken keresztül előmozdíthatják a jó gyakorlatok követését az ügyfeleknél is.