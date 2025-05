750 millió forintért juthat hozzá egy vásárló a négyhektáros bakonyi ingatlanhoz, amely mindennel elkápráztat. Vendégház, luxusapartman, szauna, medence, pavilon esküvőhelyszínnek, szállás a násznépnek, istálló a lókedvelőknek – vette észre a Duna House kínálatában a veol.hu.

Bár fél lakás áráért már bájos parasztházat vehetünk a Bakonyban, de egy vadregényes, ugyanakkor természet közelsége miatt romantikus hangulatú farm esetén jóval nagyobb beruházásról van szó.

A különleges ingatlan 515 négyzetméter, Zirc-Tündérmajorban 4 hektáron terül el. Szállásként és rendezvényhelyszínként működik jelenleg is, apartmanházakkal, étteremmel, medencével, szaunával. Az eladó farm tágas közösségi terei miatt remek helyszín csapatépítő tréningekhez, esküvőkhöz és például jógatáborokhoz is.

A vendégház mellett több apartman is rendelkezésre áll a birtokon

A tündérmajori birtokon 8 szobás a vendégház, 5 apartmanház van, házanként 2, akár egybenyitható apartmannal, és egy 30 négyzetméteres luxus apartman kandallóval.

A rendezvényhelyszínen apartmanházak is vannak Kép: Duna House

Az étteremben 55-en leülhetnek, a kerti pavilonban 90-en. Szalonnasütő és grillező is rendelkezésre áll, sőt istálló is van, amelyben több lovat is kényelmesen el tudnak látni.