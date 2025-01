Új fejezet nyílik az AI történetében: többszázmilliárdos fejlesztést indít Trump

Minden idők legnagyobbjaként jellemzett infrastrukturális beruházást jelentett be a hétfőn beiktatott amerikai elnök a mesterséges intelligencia fejlesztésének elősegítésére. Donald Trump egyúttal azt is közölte, hogy Kanada és Mexikó mellett a Kínából érkező termékekre is különvámot tervez kivetni februártól.