Metróbuszok és új éjjel-nappali járatok, a külső kerületben élő budapestiek kényelmesebb és gyorsabb közlekedése, olcsóbb utazás bérlettel a reptérre; ez a célja és értelme a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) adatalapú hálózatfejlesztési terveinek – közölte a Főpolgármesteri Hivatal az MTI-vel. A közlemény szerint az elmúlt pár hónapban a Fővárosi Közgyűlés több hálózati témában kérte a BKK szakmai javaslatát, ezeket egyben kezelve, és átfogó javaslattá kiegészítve viszi a BKK a szakbizottság rendes februári ülésére.

A metróbuszok kapcsán azt közölték,

mintegy 150 ezer budapesti kényelmesebb és gyorsabb utazását szolgálhatják az először pilotként Káposztásmegyerről, Pesterzsébetről, Zugló és Rákosszentmihályról induló tervezett új buszjáratok, amelyek a metróállomásokhoz viszik az utasokat.

Nem mond le a Fővárosi Önkormányzat a kötött pályás fejlesztésekről Csodabuszokkal csábítja az autósokat tömegközlekedésre Karácsony Gergely, de sokan megkérdőjelezték, hogy vajon a beígért metróbuszok most azt jelentik, hogy feladja a városvezetés a metró és villamosvonalak építését vagy tényleg csak átmeneti lesz a gyorsított közlekedés. Erre itt a válasz >>>

Mivel Budapest non stop él és működik, a város éjszakai közösségi közlekedése európai összehasonlításban jelenleg is színvonalasnak mondható, de a külső kerületekben élők hozzáférését ezen a téren is lehet javítani, hogy a nappalira jobban hasonlító, kényelmesebb hálózat legyen.

A változás első pillére

pénteken és szombaton éjszaka a metró üzemzárásának kitolása,

de ugyanilyen fontos, hogy 3-ról 12-re növekedjen az éjjel-nappal közlekedő buszjáratok száma, lefedve a jelenleg éjszakai szolgáltatással nem kiszolgált területeket is.

A repülőtéri járatok kapcsán

egyrészt a bérletes utasaiknak kedvezőbb feltételeket biztosítanának, szükséges felkészülni a repülőtér növekvő légiutasforgalmára is, ezek együttes hatása várhatóan mintegy 35 százalékos utasforgalom-növekedéssel járna. Ennek kiszolgálásához a 100E útvonalának Nyugati pályaudvarig tartó meghosszabbítására tesz javaslatot a BKK.