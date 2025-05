Folyamatosan figyeli a BKK az utasok visszajelzéseit a közösségi közlekedésről és mostani újításával is ügyféligényekre reagál. A legújabb fejlesztési csomag részeként a BKK bevezeti a BudapestGO alkalmazásban a „kosár” funkciót, melynek köszönhetően egy tranzakcióval egyszerre több jegyet vagy bérletet is lehet vásárolni – írta közleményében a Budapesti Közlekedési Központ.

Példaként hozzák, ha valaki egy eseti jeggyel utazik, egyidejűleg vehet például 10-es gyűjtőjegyet és 30 perces jegyet is, és az adott utazáshoz igazíthatja, hogy mikor melyik jegyet használja fel. Egy vásárlás alkalmával maximum 15 terméket lehet vásárolni, és a 10-es gyűjtőjegy nem egy, hanem 10 terméknek számít.

Újdonság az is, hogy az ügyfelek már nemcsak saját maguknak, hanem más felhasználónak is vehetnek bérletet vagy jegyet.

A vásárlás során azonban meg kell adni a kedvezményezett BudapestGO-azonosítóját, személyazonosításra szolgáló igazolványának típusát és számát is. Az új funkciónak köszönhetően például a 14 évnél idősebb gyermeket nevelő szülők egyszerűbben vehetnek majd jegyet vagy bérletet a gyermeküknek.

A Budapesti Közlekedési Központ az elmúlt fél évben több új funkcióval is frissítette az alkalmazást,

tavaly decemberben bevezette a felszállok gombot, amely a gyors bérletbemutatást segíti.

márciustól pedig már térképes nézetben is elérhetővé váltak az útvonaljavaslatok, és az alternatívák vizuálisan is jól követhetők.

Emellett lehetőség van oldalirányban lapozni a részletes útitervek között, így még egyszerűbben összehasonlíthatók az egyes útiterv-alternatívák.

A BKK saját fejlesztésű applikációja immár második alkalommal nyerte el az „Év Applikációja” díjat a Magyar Marketing Szövetségtől, idén ráadásul különdíjasként kapta meg az elismerést.