A banki ügyfelekhez érkezett éves díjkimutatások nemcsak arra hívják fel a figyelmet, hogy mennyire fontos a megfelelő bank és számlacsomag kiválasztása, hanem arra is, hogy milyen sokat jelent az esetlegesen pénzbe kerülő kiegészítő szolgáltatások ingyenesre cserélése. A különbség akár 100 000 forint is lehet évente, nem beszélve a számlán tartott pénzre fizetett kamatokról – írta közleményében a Gránit Bank szerdán.

Kifejtették: a 2025 évi díjkimutatások alapján a Gránit Banknál az ügyfelek közel 45 százaléka bankolt költségmentesen, jelentős részük pedig pénzt is keresett bankszámlájával az elmúlt évben.

Minden banki ügyfélnek érdemes alaposan átnéznie a január 31-ig kézhez kapott éves díjkimutatást a bankszámlájához tartozó költségekről, mivel számottevő eltérések vannak az egyes pénzintézetek kondíciói között. Egy kedvezőbb feltételeket kínáló bankszámla kiválasztásával éves szinten komoly összeget lehet megtakarítani. A számlanyitási jóváírásoknak köszönhetően a Gránit Banknál

sokszor előfordul az is, hogy az ügyfél pozitív egyenleggel zárja az évet.

2025-ben a Gránit Bank lakossági ügyfeleinek közel 45 százaléka nem csak díjmentesen tudott bankolni a tartósan kedvező díjaknak és a folyószámlán lévő összegre fizetett akár 4,8 százalékos kamatnak köszönhetően, ezen ügyfelek csaknem fele plusz pénzt is kapott – jelezték.

„A Gránit Bank lakossági bankszámláinak többségénél nincs számlavezetési díj, az innovatív mobilalkalmazásban pedig minden, a napi pénzügyekhez és a befektetésekhez kapcsolódó szolgáltatás elérhető, sok esetben díjmentesen” – hangsúlyozta Jendrolovics Péter, a Gránit Bank vezérigazgató-helyettese, a Lakossági Divízió vezetője. „A digitális működés jelentős költségelőnyt biztosít, amelyet kedvező árazás formájában 2025-ben is visszaadtunk ügyfeleinknek. Ennek egyik legjobb példája a prémium számlacsomagunkhoz kapcsolódó, jelenleg 4,8 százalékos látra szóló kamat” – tette hozzá.

A Gránit Bank adatai alapján

2025-ben tovább erősödött az a trend, amely szerint egyre többen a napi pénzügyeiket, befektetési és tőzsdei tranzakcióikat, devizaváltásukat már a banki mobilalkalmazásban intézik el.

Ezen belül is nagyon sokan keresik a kedvező devizaváltási lehetőségeket. A Gránit Banknál hétköznap munkaidőben devizapiaci középárfolyamon lehet eurót, USA dollárt, svájci frankot és angol fontot váltani, akár havi 650 000 forintos limitig, egyéb díjak nélkül.

A pénzintézet tapasztalatai szerint a hiteligénylések egyre nagyobb arányban a digitális csatornákon indulnak. Az ügyfelek 96 százaléka már eddig is a Digitális Ügyfélfiókon keresztül intézte jelzáloghitel-igénylését. Jó példa erre az Otthon Start hitel is, amely a Gránit Banknál teljes mértékben online igényelhető.