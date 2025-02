Újabb osztrák gyorshajtó autóját kobozták el

Két gyorshajtót is fogtak az osztrák rendőrök, akik annyival mentek, hogy az autójukat is elkobozták. Illetve csak az egyiket sikerült, mert a másik gépjármű a vétkes sofőr apjának nevén volt. Ausztriában nem kíméletesek a sebesség be nem tartásával kapcsolatban, ha valaki száguldozik, ugrik az autója is.