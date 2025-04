Körmeneten vitték át a pápa nyitott koporsóját a Casa Santa Marta rezidenciájának kápolnájából a Szent Péter-bazilikába, ahol szombati temetése előtt még leróhatják kegyeletüket a hívek.

Kép: MTI / ANSA / EPA, Giuseppe Lami

Kép: Reuters , Susana Vera

Kép: Reuters , Guglielmo Mangiapane

A menet a Piazza Santa Marta és a Piazza dei Protomartiri Romani téren haladt, a Harangíven át a Szent Péter térre, majd a központi ajtón keresztül jutott a Szent Péter-bazilikába.

A körmenet előtt Camerlengo Kevin Farrell, a pápai temetés és a konklávé megszervezésével megbízott bíboros rövid istentiszteletet tartott a Casa Santa Marta kápolnájában.

A pápát meglátogató és tiszteletüket leróni vágyók számára a bazilika szerdán éjfélig, helyi idő szerint csütörtökön reggel 7-től éjfélig, pénteken pedig helyi idő szerint 7-19 óráig tart nyitva.

Ferenc pápa 88 évesen, kevesebb, mint 24 órával azután halt meg, hogy húsvét vasárnapján megjelent a Szent Péter téren. Képösszefoglalónkat itt nézhetik meg >>>

Ferenc pápa agyvérzésben és az azt követő szívelégtelenségben halt meg – jelentette be hivatalos közleményében a Vatikán. Ferenc pápa már korábban is küzdött egészségügyi problémákkal: fiatalon krónikus tüdőbetegségben szenvedett, ami miatt akkor a tüdeje egy részét el is kellett távolítani. Idén február 14-én került a Gemelli kórházba egy légúti fertőzés miatt, amely kettős tüdőgyulladássá alakult. Ez összesen 38 napos kórházi tartózkodáshoz vezetett.

Kép: Reuters , Guglielmo Mangiapane

Kép: Reuters , Dylan Martinez

Kép: Reuters , Mohammed Salem

Kép: Reuters , Guglielmo Mangiapane

Kép: Reuters , Hannah McKay

Kép: Reuters , Hannah McKay

Kép: Reuters , Yara Nardi

Kép: Reuters , Andrew Medichini

Kép: Reuters / Pool, Andrew Medichini

