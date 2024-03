A lapunknak nyilatkozó szakértők szerint szinte biztosan kijelenthető, hogy ezúttal is változatlanul hagyja az amerikai jegybank a kamatszintet. Ugyanakkor lesznek izgalmak, hiszen megjelenik a friss makrogazdasági előrejelzés, és a jegybankárok kamatvárakozását tükröző dot plot ábra. Utóbbi lehet inkább érdekes, a legutóbbi, decemberi felmérés szerint a dot plot mediánja összesen 75 bázispontos kamatvágást mutatott az idei évre.

– világított rá Varga Zoltán. Az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint az elmúlt időszakban megjelent inflációs adatok alapján van esély erre a mozzanatra, mivel rendre a várakozások felett alakult az éves bázison számított áremelkedési ütem az Egyesült Államokban, legutóbb 3,2 százalék volt. Elsősorban tehát a dot plot ábra alakulása mozgathatja majd a piacokat, valamint hogy a kamatdöntést követően beszédében Jerome Powell jegybankelnök mennyire laza vagy épp szigorú hangnemet üt majd meg.

A szakértők szerint várhatóan vagy a június 12-i, vagy a július 31-i kamatdöntő ülésen kerülhet sor az első, 25 bázispontos kamatvágásra.

– véli Molnár Dániel. A Makronóm Intézet szenior elemzője szerint a legutóbbi termelői ár adatok is meglepetést okoztak, amely azt jelzi, hogy nem sikerült még teljesen legyőzni az inflációt, amely kivárásra ösztönözheti a jegybankot. A Fed által kifejezetten figyelt PCE inflációs mutató viszont januárban 2,4 százalék volt, összhangban az elemzői várakozásokkal. Ugyanígy a munkaerőpiac is ellenállóbbnak bizonyult a várakozásoknál a magas kamatkörnyezet ellenére is: a nem mezőgazdasági foglalkoztatottak száma az elmúlt hónapokban tovább emelkedett, miközben a munkanélküliségi ráta továbbra is alacsony, 3,9 százalék.