Ittas járművezetésnek minősül, ha valaki alkoholos befolyásoltság alatt vezet rollert, akár még a jogosítványát is bevonhatják. Ugyanakkor a KRESZ-ben ez a kitétel nem szerepel.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság tavaly nyár végén számolt be arról, hogy augusztusban Győrben öt elektromos rollert érintő baleset is történt, ebből két esetben a jármű vezetője alkohol hatása alatt vezetett. Az ittas járművezetés az ittasság mértékétől függően büntetőeljárást vonhat maga után – írta meg a veol.hu. Az elektromos roller gépi meghajtású járműnek minősül, így azzal is elkövethető az ittas járművezetés.

Sokan nincsenek tisztában a szabályokkal. A félreértést az okozhatja, a rollereknél, a biciklinél nincs zéró tolerancia.

Az viszont, hogy mennyi a még megengedett mennyiség, mindig az adott szituációtól függ.

Az ittas kerékpározás abban az esetben büntetendő, ha a kerékpáros az elfogyasztott alkohol miatt már nem tud biztonságosan kerékpározni.

Ha egy ellenőrzés során megállapítják, hogy a kerékpáros nem képes a biztonságos haladásra, akkor a rendőr helyszíni bírságot szabhat ki, vagy szabálysértési eljárást kezdeményezhet.

Ha pedig kerékpáros balesetet okoz, vagy részese egy balesetnek és kiderül, hogy ivott, büntetőeljárás is indulhat ellene.