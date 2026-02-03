A nem auditált adatokat tartalmazó tájékoztatásból kiolvasható: a nettó eredmény csökkenésének fő oka, hogy a KELER Csoport BÉT-re jutó eredménye 4,084 milliárd forint lett a tavalyi év után, 14 százalékkal kevesebb a megelőző évinél – közölte a Budapesti Értéktőzsde. Hozzátették, a BÉT kamatok, adózás és értékcsökkenési leírás előtti eredmény (EBITDA) értéke 2025-ben 1,692 milliárd forint, 22 százalékkal magasabb az előző évinél.

A napi átlagos részvénypiaci forgalom 46,6 százalékkal 17,3 milliárd forintra nőtt. A BÉT kereskedési bevételei 39 százalékkal, a kibocsátói díj- és az adatértékesítési bevételek 4-4 százalékkal emelkedtek 2024-hez képest. Az adatértékesítési üzletág 1,3 milliárd forint árbevételt generált. A pénzügyi műveletek eredménye 9 százalékkal 338 millió forintra mérséklődött. A magyar tőzsde kiadásai tavaly 2,669 milliárd forintot tettek ki, 11 százalékkal emelkedtek.

A BÉT-re 2025. december végével 156 kibocsátó vállalat értékpapírjai vannak bevezetve. Tavaly 100,3 milliárd forint értékben vezettek be részvényt, 1 917,3 milliárd forint értékben vállalati kötvényt és további több mint 155,4 milliárd forint értékben jelzáloglevelet a magyar börzére.