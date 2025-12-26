Megváltozik a vasúti közlekedés rendje: a Keleti pályaudvar 12. és 13. vágányánál februárig ugyanis átépítik a peront.

Február végén indul a személyforgalom a Budapest–Belgrád vasútvonalon – fejtette ki a MÁV szóvivője az InfoRádióban.

Váczi Viktor jelezte, a nemzetközi vonatok egy részét a két főváros között a szerb vasút kínai beszerzésű motorvonatával fogják lebonyolítani. A motorvonat kialakítása miatt a Keleti pályaudvaron két vágánynál át kell építeni a peront, illetve meg kell emelni körülbelül huszonöt centiméterrel magasabb szintre, így tudják biztosítani majd azt a magasságot, mint a belgrádi vonal többi állomásán. Ezek lesznek egyúttal a Keleti pályaudvar első akadálymentes vágányai is.

Keleti 12. és 13. vágánya így az építkezés ideje alatt nem fog vonatokat fogadni.

Mindeközben a Ferencváros és Kelenföld közötti harmadik vágány építése is folyik, és a munkálatok miatt január 12. és február 28. között a Keleti pályaudvar helyett Kelenföldre érkezik, és onnan is indul a Mecsek Intercity, a kaposvári Intercityk nagy része, a soproni Scarbantia, valamint a szombathelyi Savaria, Dráva és Mura Intercityk. Több G10-es vonat végállomása is a Keletiből a kelenföldi állomásra kerül át.

Ezekből fakadóan a módosított forgalmi rend január 12-től várhatóan február végéig tart majd.