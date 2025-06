Július 1-jétől hatályba lép a településvédelmi törvény, amely alapján az önkormányzatok akár meg is szabhatják, kik költözhetnek be egy adott településre – vagy annak bizonyos részeire. A szabályozás szerint az önkormányzatok elővásárlási jogot kapnak az eladásra kínált ingatlanokra, feltételhez köthetik a lakcímbejelentést, és úgynevezett betelepülési adót is bevezethetnek – számol be az Index.

A törvény a „helyi közösségek önazonosságának védelméről” szól, és az Alaptörvény áprilisi módosítására épül, amely szerint a szabad lakóhelyválasztás nem sértheti a helyi közösségek alapvető jogait.

A jogszabály célja, hogy az önkormányzatok megóvhassák „életformájukat, hagyományaikat és társadalmi rétegződésüket”.

A korábbi tervezet még ennél is szigorúbb lett volna – abban az ingatlanvásárlás teljes tilalma is szerepelt, ám ezt a szakmai tiltakozások hatására kihúzták.

Az új szabályozás lehetővé teszi:

az önkormányzati elővásárlási jogot,

a lakcímlétesítés feltételekhez kötését vagy megtiltását,

valamint a betelepülési adó kivetését, amelyet a helyi adókról szóló törvény keretein belül határozhatnak meg.

Ugyanakkor kivételek is vannak: korlátozás nélkül költözhet be például az, aki állami támogatással – csok plusszal vagy falusi csokkal – vásárol, helyi lakos hozzátartozója, vagy a településről származik. Ugyanez vonatkozik a munkavállalás, tanulás, hitélet vagy szociális okok miatti költözésre is.

A rendelet további mentességeket is adhat – az önkormányzat akár egyéni elbírálás alapján kedvezőbb feltételeket is szabhat egyes betelepülőknek.